பவர்பிளேவில் ஆட்டத்தை முடிப்பது மிகவும் முக்கியம்: சஞ்சு சாம்சன்
பவர்பிளேவில் ஆட்டத்தை முடிப்பது மிகவும் முக்கியம் என இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன் - படம் | பிசிசிஐ
பவர்பிளேவில் ஆட்டத்தை முடிப்பது மிகவும் முக்கியம் என இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டி20 போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நேற்று (அக்டோபர் 22) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது.
இந்திய அணியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 33 பந்துகளில் 67 ரன்கள் எடுத்தார். அதிரடியாக விளையாடிய அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பவர்பிளேவில் ஆட்டத்தை முடிப்பது மிகவும் முக்கியம் என சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக போட்டி நிறைவடைந்த பிறகு அவர் பேசியதாவது: நாங்கள் வித்தியாசமாக விளையாடியிருக்க வேண்டும் என நினைக்கவில்லை. ஆனால், ஆட்டத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அணுகுமுறை இருக்கும். பவர்பிளே, மிடில் ஓவர்கள், டெத் ஓவர்கள் என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அணுமுறை வித்தியாசமாக இருக்கும்.
அதனால், 170 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடினாலும் பவர்பிளேவில் ஆட்டத்தை முடிந்த அளவுக்கு முடிப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதனை இந்திய அணி நன்றாக செய்து வருகிறது. பவர்பிளேவில் நாங்கள் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறோம். சில நேரங்களில் அதில் தோல்வி ஏற்பட்டாலும், நாங்கள் எங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றவில்லை என்றார்.
Summary
Indian opener Sanju Samson has said that it is very important to finish the game in the powerplay.
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