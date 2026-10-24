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க்ளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ் அரைசதம்: இந்தியாவுக்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி குறித்து...

Glenn Phillips Bevon Jacobs

க்ளென் பிலிப்ஸ் - பெவோன் ஜேக்கப்ஸ் - படம்: எக்ஸ் / பிளாக் கேப்ஸ்

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இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 180/5 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அதிகபட்சமாக நியூசிலாந்து அணியில் க்ளென் பிலிப்ஸ் 70 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

இந்தப் போட்டியில் நியூசிலாந்தின் தொடக்க வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். க்ளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பெவோன் ஜேக்கப்ஸ் நிதானமாக விளையாடி ஆட்டத்தை மாற்றினார்கள்.

இறுதியில் அதிரடியாகவும் விளையாடி ரன்களை குவித்தார்கள். க்ளென் பிலிப்ஸ் 70 ரன்களுக்கும் ஜேக்கப்ஸ் 58 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தார்கள்.

இறுதியில் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 2 பந்துகளுக்கு 10 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 5 பந்துகளுக்கு 4 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார்.

இந்தியா சார்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகள், புவனேஷ், நிதீஷ், பிரின்ஸ் தலா 1 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினார்கள். தற்போது இந்தியா பேட்டிங் செய்து வருகிறது. முதல் ஓவரிலேயே மெய்டன் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Glenn Phillips, Bevon Jacobs half-centuries: India set a target of 181 runs!

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