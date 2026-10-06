மாலி பியர்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகள்: 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற ஆஸி. ஏ அணி!
இந்தியா ஏ அணியை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி குறித்து...
மாலி பியர்ட்மேன் - படம்: எக்ஸ் / கிரிக்கெட்.காம்.ஏயு
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இந்தியா ஏ அணியை ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா ஏ பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா ஏ 48.2 ஓவர்களில் 274 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக நாதன் மெக்ஸ்வீனி 123 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். கேப்டன் வில் சதல்ர்லேண்டு அதிரடியாக விளையாடி 77 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்து விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 31.4 ஓவர்களில் 149 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ரஜத் படிதார் 53 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆஸ்திரேலியா ஏ சார்பில் பந்துவீச்சில் மாலி பேர்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 2, மிட்செல் ஓவன், டாட் மர்ஃபி, மெக்ஸ்வீனி தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்து உதவினார்கள்.
சதம் அடித்த ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஆட்ட நாயகனாக மெக்ஸ்வீனி தேர்வானார். மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி முன்னிலை வகிக்கிறது. அடுத்த போட்டி அக்.9ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெற இருக்கிறது.
Summary
1st unofficial ODI Mahli Beardman 4 wickets Australia A won by 125 runs
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.