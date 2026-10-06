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மாலி பியர்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகள்: 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற ஆஸி. ஏ அணி!

இந்தியா ஏ அணியை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி குறித்து...

Mahli Beardman

மாலி பியர்ட்மேன் - படம்: எக்ஸ் / கிரிக்கெட்.காம்.ஏயு

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ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இந்தியா ஏ அணியை ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா ஏ பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா ஏ 48.2 ஓவர்களில் 274 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக நாதன் மெக்ஸ்வீனி 123 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். கேப்டன் வில் சதல்ர்லேண்டு அதிரடியாக விளையாடி 77 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 31.4 ஓவர்களில் 149 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ரஜத் படிதார் 53 ரன்கள் எடுத்தார்.

ஆஸ்திரேலியா ஏ சார்பில் பந்துவீச்சில் மாலி பேர்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 2, மிட்செல் ஓவன், டாட் மர்ஃபி, மெக்ஸ்வீனி தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்து உதவினார்கள்.

சதம் அடித்த ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஆட்ட நாயகனாக மெக்ஸ்வீனி தேர்வானார். மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி முன்னிலை வகிக்கிறது. அடுத்த போட்டி அக்.9ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெற இருக்கிறது.

Summary

1st unofficial ODI Mahli Beardman 4 wickets Australia A won by 125 runs

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