திலக் வர்மா, நிதீஷ் குமார் அதிரடி..! 19.5ஆவது ஓவரில் இந்தியா த்ரில் வெற்றி!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் வென்ற இந்திய அணி குறித்து...
நிதீஷ் குமார் - திலக் வர்மா - படம்: பிசிசிஐ
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 19.5 ஓவரில் 181/6 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 180/5 ரன்கள் எடுத்தது.
அதிகபட்சமாக நியூசிலாந்து அணியில் க்ளென் பிலிப்ஸ் 70 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் பெவோன் ஜேக்க்பஸ் 58 ரன்கள் குவித்தார்.
அடுத்து விளையாடிய இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் 181/6 ரன்கள் எடுத்தது. இதன்மூலம், இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்தியா 2-1 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக திலக் வர்மா 51* ரன்கள் (26 பந்துகளில்) குவித்தார். நமன் திர் 31 (17 பந்துகளில்), நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 26* ரன்கள் (13 பந்துகளில்) எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார்கள்.
நியூசிலாந்து சார்பில் பந்துவீச்சில் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். இருப்பினும் அவரது போராட்டம் இறுதியில் வீண் ஆனது. அரைசதம் அடித்த திலக் வர்மா ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.
ððððð ðð ððð ððððððð ððððð ð«¡— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
An absolute thriller at Hagley Oval as #TeamIndia secure a breathtaking victory to go 2-0 up in the series ð®ð³
Scorecard â¶ï¸ https://t.co/FZtUFIFWS2#NZvIND pic.twitter.com/EA8Z37JBeG
Summary
India's thrilling win in the 19.5th over thanks to Tilak Varma's action!
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