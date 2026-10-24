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திலக் வர்மா, நிதீஷ் குமார் அதிரடி..! 19.5ஆவது ஓவரில் இந்தியா த்ரில் வெற்றி!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் வென்ற இந்திய அணி குறித்து...

Tilak Varma, Nitish Kumar

நிதீஷ் குமார் - திலக் வர்மா - படம்: பிசிசிஐ

Updated On :

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 19.5 ஓவரில் 181/6 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 180/5 ரன்கள் எடுத்தது.

அதிகபட்சமாக நியூசிலாந்து அணியில் க்ளென் பிலிப்ஸ் 70 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் பெவோன் ஜேக்க்பஸ் 58 ரன்கள் குவித்தார்.

அடுத்து விளையாடிய இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் 181/6 ரன்கள் எடுத்தது. இதன்மூலம், இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்தியா 2-1 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக திலக் வர்மா 51* ரன்கள் (26 பந்துகளில்) குவித்தார். நமன் திர் 31 (17 பந்துகளில்), நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 26* ரன்கள் (13 பந்துகளில்) எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார்கள்.

நியூசிலாந்து சார்பில் பந்துவீச்சில் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். இருப்பினும் அவரது போராட்டம் இறுதியில் வீண் ஆனது. அரைசதம் அடித்த திலக் வர்மா ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

Summary

India's thrilling win in the 19.5th over thanks to Tilak Varma's action!

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