டி20 கிரிக்கெட்டில் புவனேஷ்வர் குமாரின் சாதனையை முறியடித்த அர்ஷ்தீப் சிங்!
இந்திய வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் அர்ஷ்தீப் சிங் - PTI
ஓராண்டில் அதிகமான விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் இந்திய வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் சக வீரர் புவனேஷ்வர் குமாரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நேற்றைய டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 19.5ஆவது ஓவரில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இதில் திலக் வர்மா ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். இதன்மூலம் ஓராண்டில் டி20யில் அவர் அதிக விக்கெட்டுகள் (38) எடுத்த இந்தியராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக, இந்திய வீரர் புவனேஷ்வர் குமார் 2022 காலகட்டத்தில் 37 விக்கெட்டுகள் எடுத்தது சாதனை படைத்திருந்தார். தற்போது இந்த சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
துரதிர்ஷ்டவசமாக அதே ஆண்டுதான் புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். பின்னர், ஐபிஎல் போட்டிகளில் சிறப்பாக பந்துவீசியதால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
புவனேஷ்வர் குமார் 31 இன்னிங்ஸில் 2022ல் 37 விக்கெட்டுகள் எடுக்க, 2026ல் அர்ஷ்தீப் சிங் 26 இன்னிங்ஸிலேயே 38 விக்கெட்டுகள் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
உலக அளவில் ஓராண்டில் 39 விக்கெட்டுகளுடன் அயர்லாந்தின் ஜோஷுவா லிட்டில் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். இந்தியாவுக்கு இன்னும் 3 டி20 போட்டிகள் இருப்பதால், அர்ஷ்தீப் இந்த சாதனையை முறியடிக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
ஜோஷுவா லிட்டில் இந்த விக்கெட்டுகளை அதிகமாக துணை நாடுகளிடம் விளையாடிதான் எடுத்தார் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்தியா - நியூசிலாந்து மோதும் மூன்றாவது டி20 போட்டி வரும் அக்.27ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.
Summary
Arshdeep breaks Bhuvneshwar's national record for most wickets in calender year .
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