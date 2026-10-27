பவர்பிளேவில் 118 ரன்கள் குவிப்பு..! சாதனை படைத்த இந்திய அணி!
இந்திய அணி டி20 கிரிக்கெட்டில் பவர்பிளேவில் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
அபிஷேக் சர்மா - வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம்: பிசிசிஐ
இந்திய அணி டி20 கிரிக்கெட்டில் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளது. 6 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 118 ரன்கள் குவித்தது.
மூன்றாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 198 ரன்கள் எடுத்தது.
இதில் டேரில் மிட்செல் 52 பந்துகளில் 5 பௌண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 89* ரன்கள் குவித்தார். பெவோன் ஜேக்கப்ஸ் 4 பௌண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 39* ரன்கள் எடுத்து களத்தில் இருந்தனர்.
அடுத்து பேட்டிங் செய்துவரும் இந்திய அணி 7.1 ஓவர்களில் 133 ரன்களுக்கு 1 விக்கெட் இழந்துள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி 45 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
இதில் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய அபிஷேக் சர்மா - சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக விளையாடினார்கள். இதில் 15 பந்துகளில் அபிஷேக் சதமடித்து அசத்தினார்.
பவர்பிளே முடிவில் (6 ஓவர்களில்) இந்திய அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 118 ரன்கள் குவித்தது. முழு நேர கிரிக்கெட் அணிகளில் இதுதான் அதிகபட்ச பவர்பிளே ரன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1â£1â£8â£ in 6 overs ð¤¯#TeamIndia's Highest powerplay score in Men's T20Is â¼ï¸— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
What a show by the openers ð¿
Updates â¶ï¸ https://t.co/zf4CnZQ8CD#NZvIND pic.twitter.com/GnxpmRFqzX
Summary
Highest score ever in t20i history in full member nations Team india record
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