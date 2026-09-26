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இந்தியாவுக்கு 4ஆவது தங்கம்: 10 எடிஷனில் 9 முறை சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் ஆடவர் கபடி அணி!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி தங்கம் வென்றது குறித்து...

Indian men's kabaddi team

இந்திய ஆடவர் கபடி அணி - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி இறுதிப் போட்டியில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளது. மகளிர் மற்றும் ஆடவர் கபடி அணிகள் தங்கம் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

ஆடவருக்கான கபடி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியும் ஈரான் அணியும் மோதின. இதில் இந்தியா 40-34 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஈரானை வென்றது.

முதல் பாதியில் ஈரான் 18-17 என முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் பாதியில் இரு அணிகளுமே சிறப்பாக விளையாடியது. பின்னர், ஒரு கட்டத்தில் முன்னிலை வகித்த இந்திய அணி தடுப்பாட்டத்தில் அசத்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

மொத்தமாக 10 எடிஷனில் பங்கேற்ற இந்திய ஆடவர் அணி 9 முறை தங்கம் வென்றுள்ளது. 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 ஆகிய எடிஷன்களில் 2018ல் மட்டுமே தங்கம் வெல்லவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மொத்தமாக, இந்தியா ஆசிய விளையாட்டில் இதுவரை 4 தங்கம், 11 வெள்ளி, 13 வெண்கலத்துடன் 28 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. ஸ்குவாஷ் பிரிவில் இரண்டு இந்தியர்கள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.

Summary

India's 4th Gold in Asian games 2026: Men's Kabaddi team wins medal with a stellar defensive performance!

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