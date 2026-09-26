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இந்தியாவுக்கு 3ஆவது தங்கம்: இறுதிப் போட்டியில் மகளிர் கபடி அணி த்ரில் வெற்றி!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் கபடி அணி தங்கம் வென்றது குறித்து...

Indian women's kabaddi team rejoicing in victory.

வெற்றிக் களிப்பில் இந்திய மகளிர் கபடி அணி - படம்: எக்ஸ் / ஆல் இந்திய ரேடியோ நியூஸ்

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் கபடி அணி தங்கம் வென்றது அசத்தியுள்ளது. இத்துடன் இந்தியாவுக்கு மூன்றாவது தங்கப் பதக்கம் இந்த ஆசிய விளையாட்டில் கிடைத்துள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

மகளிர் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் ஈரான் மகளிரணி உடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 37-34 என்ற புள்ளிகளில் வென்றது. வெறுமனே 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியின் முதல் பாதியில் இந்திய அணி 22-16 என்ற புள்ளிகள் பெற்றன. இரண்டாம் பாதியில் ஈரான் அணி மிகுந்த சவாலை அளித்தது.

இதுவரை ஐந்து முறை இறுதிப் போட்டிக்குச் சென்றுள்ள இந்திய மகளிர் கபடி அணி தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறையாக தங்கம் வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆடவர் அணியும் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுகிறது.

இதுவரை, 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 11 வெள்ளி, 13 வெண்கலத்துடன் 27 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

Summary

Asian Games 2026: India's third gold: Women's kabaddi team shines!

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