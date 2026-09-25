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தோல்வியே காணாமல் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்திய மகளிர் கபடி அணி!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் அரையிறுதியில் வென்ற இந்திய மகளிர் கபடி அணி குறித்து...

Indian women's kabaddi team

இந்திய மகளிர் கபடி அணி - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி அரையிறுதியில் நேபாளத்தை மகளிரணியை 48-24 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் கபடி அணி இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இந்திய அணி இதுவரை 2 தங்கம் மட்டுமே வென்றுள்ள நிலையில், மூன்றாவது தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

இந்த 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனனான இந்திய மகளிரணி ஒரு போட்டியிலும் தோல்வியுறாமல் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

முதல் பாதியில் இந்திய அணி 31-17 என முன்னிலை வகித்தது. இதில் 4 ஆல் அவுட், 4 போனஸ் புள்ளிகளையும் பெற்றன. இரண்டாம் பாதியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி இறுதியில் 48 புள்ளிகள் பெற்று அசத்தின.

இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி ஆல் அவுட் செய்ததன் மூலமாக 6 புள்ளிகளும் எதிரணியை அவுட் செய்ததன் மூலமாக 35 புள்ளிகளும் போன்ஸ் மூலமாக 7 புள்ளிகளும் பெற்றன.

முன்னதாக குரூப் சுற்றுகளில் இந்திய மகளிரணி ஈரான், வங்கதேசம், ஜப்பான் அணிகளை வீழ்த்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Indian women’s kabaddi team sails into Asian Games final

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