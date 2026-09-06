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முதல் தர கிரிக்கெட்டில் தோல்வியே சந்திக்காத இஷான் கிஷன்; வெற்றிநடை தொடருமா?

முதல் தர கிரிக்கெட்டில் தோல்வியே சந்திக்காத கேப்டனாக இஷான் கிஷன் உள்ளார்.

Captain Ishan Kishan

கேப்டன் இஷான் கிஷன் - படம் | AP

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 3:21 pm IST

முதல் தர கிரிக்கெட்டில் தோல்வியே சந்திக்காத கேப்டனாக இஷான் கிஷன் உள்ளார்.

துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெற்று வரும் இறுதிப்போட்டியில் இஷான் கிஷன் தலைமையிலான ஈஸ்ட் ஸோன் அணி, சௌத் ஸோன் அணிக்கு எதிராக விளையாடி வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வரும் ஈஸ்ட் ஸோன் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 250 ரன்களைக் கடந்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.

முதல் தர கிரிக்கெட்டில் இதுவரை தோல்வியே காணாத கேப்டனாக இஷான் கிஷன் வலம் வருகிறார். இதுவரை 15 முதல்தர போட்டிகளில் அணியைக் கேப்டனாக வழிநடத்தியுள்ள இஷான் கிஷன், 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 7 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன.

தற்போது, சௌத் ஸோன் அணிக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று அவரது வெற்றி நடையைத் தொடர்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

Summary

Ishan Kishan is a captain who has never faced defeat in first-class cricket.

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