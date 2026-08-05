ஆர்பிஐ வேலைக்குத் திரும்பிய இஷான் கிஷன்..! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் இஷான் கிஷன் போட்டிகள் இல்லாத சமயத்தில் தனது ஆர்பிஐ வேலைக்குத் திரும்பியது சமூக வலைதளத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
இஷான் கிஷன் (28 வயது) பிகாரைச் சேர்ந்தவர். இந்திய டி20 அணியில் இருக்கிறார். ஒருநாள் அணியிலும் விளையாடும் டெஸ்ட் அணியில் இல்லாததால் அவருக்கு ஓய்வு நேரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அணி இலங்கைக்குச் சென்று டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இஷான் கிஷன் சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் இல்லாத நேரங்களில் தனது ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் வேலையில் பங்கேற்பார்.
அவரது சொந்த ஊரான பாட்னாவில் இருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் சக ஊழியர்களுடன் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
விளையாட்டுக்கு ஒதுக்கப்படும் இட ஒதுக்கீட்டில் இந்த வேலையைப் பெற்றிருக்கும் அவர் அந்த நிறுவனத்துக்காக உள்ளூர் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார்.
துலீப் கோப்பையில் மேற்கு அணிக்கு கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். விரைவில் தொடங்கவிருக்கும் இந்தப் போட்டிகளுக்கு முன்பாக தனது அரசு வேலையை கவனிக்கும் அவரது மனப்பான்மையை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
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Summary
Ishan Kishan Resumes RBI Duties During Break From Cricket
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