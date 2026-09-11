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ஐசிசியின் ஆகஸ்ட் மாத சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியாளர்கள் அறிவிப்பு!

ஐசிசியின் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

படம் | ஐசிசி

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ஐசிசியின் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒவ்வொரு மாதமும் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஐசிசி சார்பில் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது. அதன் படி, ஐசிசியின் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான சிறந்த வீரர் விருதுக்கான போட்டியில் இலங்கை அணியின் சோனல் தினுஷா, இங்கிலாந்தின் ஆலி ராபின்சன் மற்றும் வங்கதேசத்தின் ஹாசன் மஹ்முத் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சோனல் தினுஷா (இலங்கை)

இலங்கை அணியின் இளம் வீரர்களில் ஒருவரான சோனல் தினுஷா இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் மிகவும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் சதம் விளாசிய சோனல் தினுஷா, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 84 ரன்கள் எடுத்தார். இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் 103 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 133 ரன்களும் எடுத்து அசத்தினார். அவர் 140 என்ற நம்பமுடியாத சராசரியுடன் 420 ரன்கள் எடுத்தார்.

ஆலி ராபின்சன் (இங்கிலாந்து)

இங்கிலாந்து அணி அதன் சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் அபார வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியது.

இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு அந்த அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் மிகவும் முக்கியப் பங்காற்றினார். முதல் டெஸ்ட்டில் 80 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய அவர், இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் 35 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

ஹாசன் மஹ்முத் (வங்கதேசம்)

இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவதற்காக வங்கதேச அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தனது முதல் டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது வங்கதேசம்.

முதல் டெஸ்ட்டில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வங்கதேச அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹாசன் மஹ்முத், முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார்.

சோனல் தினுஷா, ஆலி ராபின்சன் மற்றும் ஹாசன் மஹ்முத் இவர்கள் மூவரில் ஐசிசியின் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான சிறந்த வீரருக்கான விருதினை யார் வெல்லப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

Summary

The ICC has announced the nominees for the Player of the Month award for August.

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