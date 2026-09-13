The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தொழில் துறை அமைச்சரின்றி முதல்வர் விஜய் லண்டன் பயணம்: நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!தொழில்நுட்பம், கனிம வளத்தை ஆயுதமாக்கக் கூடாது: பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை!243 பயணிகளுடன் இந்தோனேசிய கப்பல் மாயம்: 103 பேர் மீட்பு!தனித்துப் போட்டி, தவெக ஆட்சிக்கு பாதிப்பில்லை: பெ. சண்முகம்தாராபுரத்தில் சிபிஐ, மதுராந்தகத்தில் சிபிஎம் போட்டி: மு. வீரபாண்டியன் அறிவிப்பு

நீண்ட நாள் காதலியைத் திருமணம் செய்த கேமரூன் கிரீன்!

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் கேமரூன் கிரீன் திருமணம் குறித்து...

Cameron Green with his wife.

மனைவியுடன் கேமரூன் கிரீன் - படம்: இன்ஸ்டா / கேமரூன் கிரீன்

Published On :

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் கேமரூன் கிரீன் ( 27 வயது) தனது நீண்ட நாள் காதலியான எமிலி ரெட்வுட்டை திருமணம் செய்தார். இதனை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் பெர்த் நகரில் பிறந்த கேமரூன் கிரீன் ஆல் ரவுண்டராக ஆஸி. அணியில் விளையாடி வருகிறார். ஒருநாள், டி20, டெஸ்ட் என அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடி வரும் வீரராக இருக்கிறார்.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 28 டி20, 39 டெஸ்ட், 37 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி முறையே 638, 1920, 946 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதேபோல பந்துவீச்சில் முறையே 14, 39, 21 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் கேகேஆர் அணிக்கு விளையாடும் கேமரூன் கிரீன் தனது காதலி எமிலி ரெட்வுட்டை (26 வயது) கடந்த பிப்.2025ல் நிச்சயதார்த்தம் செய்தார். சுமார் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு திருமணம் செய்துள்ளார்.

இவர்களுடைய திருமணம் கடந்த செப்.4ஆம் தேதியே முடிவடைந்ததாக தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கிரீன் தெரிவித்துள்ளார். ஐந்து ஆண்டுகளாக இருவரும் பழகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

எமிலி ரெட்வுட் வெண்ணிற நீண்ட அங்கியையும், கேமரூன் கிரீன் கறுப்பு நிற கோட் சூட்டையும் அணிந்துள்ளார்கள். நடனமாடும் புகைப்படத்தையும் இதில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

இந்தப் பதிவுக்கு மேக்ஸ்வெல்லின் மனைவியும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான வினி ராமன் வாழ்த்துகள் கூறியுள்ளார். ஆரோன் ஹார்டி, கவாஜா என பல கிரிக்கெட் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் இவர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

க்ரீன் மனைவு எமிலி பிஎச்டி முடித்துள்ளார். உணவு நிபுணராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். அடுத்ததாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் கிரீன் விளையாட தேர்வாகியுள்ளார்.

Summary

Aussie Cameron Green and his long time partner Emily Redwood tie the knot

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஸேன் கிரீன், அலெக்ஸாண்டரின் போராட்டம் வீண்; ஜிம்பாப்வே த்ரில் வெற்றி!

ஸேன் கிரீன், அலெக்ஸாண்டரின் போராட்டம் வீண்; ஜிம்பாப்வே த்ரில் வெற்றி!

நேபாள வெள்ளத்துக்கு இடையே கவனம் ஈர்த்த பச்சை நிற வீடு!

நேபாள வெள்ளத்துக்கு இடையே கவனம் ஈர்த்த பச்சை நிற வீடு!

கேமரூன் கிரீன் சதம், மெஹிதி ஹாசன் 5 விக்கெட்டுகள்: வங்கதேசம் வெற்றிக்கு 57 ரன்கள் இலக்கு!

கேமரூன் கிரீன் சதம், மெஹிதி ஹாசன் 5 விக்கெட்டுகள்: வங்கதேசம் வெற்றிக்கு 57 ரன்கள் இலக்கு!

கேமரூன் கிரீனுக்கு அதிர்ஷ்டம்: 67 ரன்கள் பின்னிலையில் ஆஸ்திரேலியா!

கேமரூன் கிரீனுக்கு அதிர்ஷ்டம்: 67 ரன்கள் பின்னிலையில் ஆஸ்திரேலியா!

விடியோக்கள்

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK

கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்யை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்! திருமா பேச்சு குறித்து வன்னி அரசு | VCK

கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்யை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்! திருமா பேச்சு குறித்து வன்னி அரசு | VCK