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நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களுடன் இருப்பேன்; சூர்யகுமாருக்காக மனைவி வெளியிட்ட பதிவு!

நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களுடன் இருப்பேன் என சூர்யகுமார் யாதவுக்காக அவரது மனைவி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

suryakumar yadav

சூர்யகுமார் யாதவ் - படம் | பிடிஐ

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நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களுடன் இருப்பேன் என சூர்யகுமார் யாதவுக்காக அவரது மனைவி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனான சூர்யகுமார் யாதவ் இன்று (செப்டம்பர் 14) அவரது 36-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார்.

இன்று பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய சூர்யகுமார் யாதவுக்கு அவருடைய மனைவி தேவிஷா உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

தனது கணவருக்காக தேவிஷா சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டதாவது: என்னுடைய வீடு மற்றும் இதயத்துக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்து வரிகளில் கூறியதைப் போல, நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களுடன் நான் இருப்பேன் எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய அணிக்காக சூர்யகுமார் யாதவ் பல சாதனைகள் படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையிலான இந்திய அணி டி20 போட்டிகளில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியது.

இந்திய அணிக்காக 113 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சூர்யகுமார் யாதவ் 3272 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 4 சதங்கள் மற்றும் 25 அரைசதங்கள் அடங்கும்.

இந்திய அணிக்காக சூர்யகுமார் யாதவ் 37 ஒருநாள் மற்றும் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Suryakumar Yadav's wife has shared a post stating that she will be with him wherever he is.

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