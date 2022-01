இப்படி ஒரு ரன் அவுட்டை நீங்கள் கற்பனை கூட செய்திருக்க முடியாது! (விடியோ)

கிரிக்கெட் களத்தில் எத்தனையோ விதவிதமான ரன் அவுட்களை ரசிகர்கள் பார்த்துள்ளார்கள். ஆனால் இப்படியொரு ரன் அவுட்டை யாருமே கற்பனை செய்துகூடப் பார்த்திருக்க முடியாது.

பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் குல்னா டைகர்ஸ் (கே.டி.), மினிஸ்டர் குரூப் டாக்கா (எம்.எஸ்.டி.) அணிகளுக்கிடையிலான ஆட்டத்தில் தான் இந்த அதிசய ரன் அவுட் நடைபெற்றது.

டாக்கா அணியின் இன்னிங்ஸில் 15-வது ஓவரை திசாரா பெரேரா வீசினார். டாக்கா அணியில் விளையாடும் மே.இ. தீவுகள் பிரபலம் ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், தேர்ட் மேன் பகுதியில் அடித்துவிட்டு ரன் ஓடினார். மறுமுனையிலிருந்த மஹ்முதுல்லா, விக்கெட் கீப்பர் பக்கம் ஓடி வந்தபோது ஃபீல்டர் அடித்த த்ரோ ஸ்டம்புகளில் பட்டு....

வழங்கமாக எங்கே செல்லும்? அருகில் எங்காவது செல்லும். இல்லையென்றால் சிலசயம் பவுண்டரிப் பக்கம் கூட ஓடிவிடும்.

இங்குதான் திருப்பம். ஃபீல்டர் அடித்த த்ரோ விக்கெட் கீப்பர் முனையில் இருந்த ஸ்டம்புகளில் பட்டு நேராக நடுவர் பக்கமிருந்த ஸ்டம்புகள் பக்கம் சென்று அங்கிருந்த ஸ்டம்புகளைத் தட்டிவிட்டது.

யாருக்குத் தெரியும், இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று? ஓடிக்கொண்டிருந்த ரஸ்ஸல் இதை முற்றிலும் எதிர்பாராததால் திரும்பிப் பார்த்துக்கொண்டே சாவகாசமாக ஓடினார். பந்து ஸ்டம்பில் தட்டிய பிறகு தான் அவரும் இந்த விநோதத்தை நேரில் கண்டார். என்ன செய்ய, அவர் கிரீஸைத் தொடும் முன்பே பந்து ஸ்டம்புகளில் பட்டதால் அதிசயமான முறையில் 7 ரன்களில் ரன் அவுட் ஆனார். இந்த விக்கெட்டை எதிர்பாராத கே.டி. அணி சிரித்தபடி ரஸ்ஸல் ஆட்டமிழந்ததைக் கொண்டாடினார்கள்.

முதலில் பேட்டிங் செய்த எம்.எஸ்.டி. அணி, 20 ஓவர்களில் 183/6 ரன்கள் எடுத்தது. 19 ஓவர்களில் இந்த இலக்கை விரட்டி வென்றது கே.டி. அணி.



WHAT A BIZARRE RUN OUT!



Watch the #BPL2022 match live on #FanCode https://t.co/wPDmICv8cM#BPLonFanCode pic.twitter.com/O43gKKfLSi