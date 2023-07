4வது ஆஷஸ்: இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு! 

இங்கிலாந்திற்கு சுற்றுப் பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸி. அணி விளையாடி வருகிறது. இந்த இரு அணிகளுக்கு நடைபெறும் ப்ரத்யேகமான டெஸ்ட் போட்டி ஆஷஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. 2-1 என ஆஸி. முன்னிலை வகிக்கிறது.

கடைசிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி மீண்டெழுந்துள்ளது. அணியில் 3 மாற்றங்களை செய்ததன் மூலம் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது.

இதையும் படிக்க: வார்னருக்கு பதிலாக மாற்று வீரர் விளையாட வேண்டும்: முன்னாள் கேப்டன் அறிவுறுத்தல்!

4வது ஆஷஸ் ஜூலை 19இல் தொடங்கவுள்ளது. தற்போது இங்கிலாந்து அணி நான்காவது டெஸ்ட்டுக்கான 14 பேர் கொண்ட அணியை அறிவித்துள்ளது. 3வது போட்டியில் இருந்த அதே அணியை அறிவித்துள்ளது. இதனால் விளையாடும் லெவனில் பெரிதாக மாற்றங்கள் இருக்காதென கணிக்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), மொயின் அலி, ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன், ஜானி பெயர்ஸ்டோ, ஸ்டூவர்ட் பிராட், ஹாரி புரூக், ஜாக் க்ராவ்ளி, பென் டக்கட், டான் லாரன்ஸ், ஆலி ராபின்சன், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங், கிறிஸ் வோக்ஸ், மார்க் வுட்.

Our squad for the fourth Ashes Test just dropped



Go well, lads! #EnglandCricket | #Ashes