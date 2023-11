ஆஸ்திரேலியாவின் சாதனையை சமன்செய்யுமா இந்தியா? 

உலகக் கோப்பை போட்டியில் 45 லீக் ஆட்டங்கள் முடிவுற்று தற்போது நாக் அவுட் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மும்பையில் வரும் 15-ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் இந்தியா-நியூஸி அணிகள் மோதுகின்றன. 16-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) ஆஸ்திரேலியா-தென்னாப்பிரிக்காவும் மோதுகின்றன.

இந்த உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி 9 போட்டிகளிலும் வென்று அசத்திவருகிறது. ஒரு உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ந்து அதிக வெற்றிகளை பெற்ற அணியாக ஆஸ்திரேலியா இருந்து வருகிறது. அதாவது 2003,2007ஆம் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து 11 வெற்றிகளை பெற்று சாதனைப் படைத்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: விசித்திர சாதனை: பந்து வீச்சில் முதலிடம் பிடித்த ரோஹித்!

Can India emulate the great Australian team of 2003 and 2007 at #CWC23?



Unbeaten runs at the ICC Men's Cricket World Cup pic.twitter.com/mRKarUKK1h