8 ஓவர்களில் 100 ரன்கள்: சாதனை படைத்த இங்கிலாந்து அணி! 

அயர்லாந்து அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது. 2வது போட்டியில் இங்கிலாந்து 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

3வது போட்டியில் அயர்லாந்து டாஸ் வென்று பந்து வீச்சினை தேர்வு செயதது. இங்கிலாந்து அணியின் பிலிப் சால்ட் முதல் ஓவரிலேயே டி20 கிரிக்கெட் போல அடித்து ஆடினார். 4,4,4,6 என அதிரடியாக தொடங்கினார். முதல் ஓவரிலேயே 19 ரன்கள் எடுத்தது இங்கிலாந்து அணி . பிலிப் சால்ட்டுடன் வில் ஜாக்ஸும் சேர்ந்து அதிரடியாக ஆடினார்.

இதையும் படிக்க: ஆஸி.க்கு எதிராக முதல் முறையாக ஒருநாள் தொடரை முழுவதுமாக கைப்பற்றுமா இந்தியா?

3.3 ஓவர்களில் அரைசதம் கடந்த இங்கிலாந்து அணி 8ஓவருக்கு 100/1 ரன்களை எடுத்தது. இதுதான் இங்கிலாந்தின் ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமான சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.





Phil Salt's not hanging around, hitting 18 off the first four balls!#ENGvIRE #EnglandCricket pic.twitter.com/H1X5hOeEsj