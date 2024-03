முதல் முறையாக கோப்பையை வென்ற ஆர்சிபி!

The Smriti Mandhana-led Royal Challengers Bangalore reign supreme! 🏆



Presenting before you - Champions of the #TATAWPL 2024 ! 🙌 🙌



Congratulations, #RCB! 👏 👏#DCvRCB | #Final | @RCBTweets | @mandhana_smriti pic.twitter.com/mYbX9qWrUt