அர்ஜுனா விருது வென்ற முகமது ஷமிக்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

அர்ஜுனா விருது வென்ற இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி வாழ்த்து மழையில் நனைந்து வருகிறார்.

இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான முகமது ஷமிக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அர்ஜுனா விருது பெற்ற முகமது ஷமிக்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கு இது மிகவும் மறக்க முடியாத தருணம் எனப் பதிவிட்டு ஷமி அர்ஜுனா விருதினைப் பெறும் விடியோவினை பிசிசிஐ பகிர்ந்துள்ளது.

A memorable moment for #TeamIndia pacer Mohd. Shami who is conferred with the prestigious Arjuna Award by the President of India, Smt. Droupadi Murmu at the National Sports Awards #NationalSportsAwards | @rashtrapatibhvn | @MdShami11 pic.twitter.com/zYXldurEU1