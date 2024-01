முதல் விக்கெட் எடுத்த குஷியில் மே.இ.தீவுகள் அணி வீரரின் கொண்டாட்டம்: வைரல் விடியோ!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் தனது முதல் டெஸ்ட் விக்கெட்டினை எடுத்த மே.இ.தீ. அணியின் வீரர் கொண்டாடிய விதம் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்ப்யணம் செய்துள்ள மே.இ.தீ. அணி முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸி.இடம் தோற்றது. 2வது டெஸ்ட்டில் மே.இ.தீ. அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 311 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து ஆடிய ஆஸி. 289/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது.

இந்தப் போட்டியில் மே.இ.தீ. அணியை சேர்ந்த கெவின் சின்க்ளேர் பேட்டிங்கில் 50 ரன்களும் பௌலிங்கில் ஆஸி.யின் முக்கியமான பேட்டர் கவாஜா (75 ரன்கள்)வை வீழ்த்தினார். தனது முதல் விக்கெட் எடுத்த குஷியில் தலைகீழாக பல்டி அடித்தார். இது அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகிவருகின்றன. 2வது இன்னிங்ஸில் மே.இ.தீ. அணி 106/ 3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

Kevin Sinclair takes his first Test wicket and marks the occasion with his signature celebration!



How good #AUSvWI pic.twitter.com/xcRqgDdyIw