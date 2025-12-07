முதல்முறையாக எம்எல்எஸ் கோப்பை வென்றது இன்டர் மியாமி..! தாமஸ் முல்லருக்கு அதிர்ச்சி அளித்த மெஸ்ஸி!

மெஸ்ஸி தலைமையிலான இன்டர் மியாமி அணி தனது ஏழு ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக எம்எல்எஸ் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது.
தாமஸ் முல்லர் தான் மீண்டும் மெஸ்ஸியை வீழ்த்துவதாகக் கூறியிருந்த நிலையில், அவரது அணி படுதோல்வி அடைந்தது.
புளோரிடாவின் தென்கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள ஃபோர்ட் லாடர்டேல் சேஸ் ஸ்டேடியத்தில் எம்எல்எஸ் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இன்டர் மியாமி அணியும் வான்காவெர் அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் இன்டர் மியாமி அணி 3-1 என வென்றது. இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி 2 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து அசத்தினார்.
ஜெர்மனி அணிக்கு தலைமை தாங்கிய தாமஸ் முல்லர் 2014 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி, 2010 உலகக் கோப்பை காலிறுதியில் மெஸ்ஸியின் ஆர்ஜென்டீனாவை தோற்கடித்தார்.
அதேபோல இந்தமுறையும் நடக்குமென அவர் பேட்டி அளித்திருந்த நிலையில், மெஸ்ஸி அதை தவிடுபொடியாக்கியுள்ளார்.
