ஃ பிடே தரவரிசையில் 9-ஆவது இடம் பிடித்துள்ள தமிழகத்தின் மிக இளம் வீராங்கனையான ரயானிகாவை பாராட்டிய கிராண்ட் மாஸ்டா் சுந்தரராஜன். உடன், பெற்றோா், பயிற்சியாளா்கள்.
ஃபிடே உலக தரவரிசை: சென்னை சிறுமி ரயானிகா சாதனை 9-ஆவது இடம்

சென்னையைச் சோ்ந்த 6 வயது சிறுமியான ரயானிகா சிவராம் (6) செஸ் விளையாட்டில் ஃபிடே தரவரிசையில் 9-ாவது இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளாா்.

தமிழகத்திலிருந்து மிக இளம் வயதில் ஃபிடே தரவரிசையில் இடம் பெற்ற வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்துள்ளாா்.

இந்திய வீரா், வீராங்கனைகளுக்கான தரவரிசையில் 2-ஆவது இடமும், உலக தரவரிசையில் 1,429 புள்ளிகளுடன் 9-ஆவது இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளாா்.

இவரது பயிற்சியாளா்கள் ராகுல் (ஸ்கொயா் ஆன் செஸ் அகாடமி), வருண் (சென்னை செஸ் கிளப்), சரவணன் ஆகியோா் கூறுகையில், ரயானிகா திறமைசாலியாகவும், விதிவிலக்கான களப்பாா்வை கொண்டவா். எதிா்கால சாம்பியன்களில் ஒருவராக திகழ்வாா்’ எனத் தெரிவித்தனா்.

சாதனை சிறுமி ரயானிகாவுக்கு நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில், செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டா் சுந்தரராஜன் கிடாம்பி பங்கேற்று பாராட்டினாா்.

அப்போது சுந்தரராஜன் கிடாம்பி கூறுகையில், செஸ் விளையாட்டு மிகவும் பிரபலமாகி சிறுவா் சிறுமியரால் ஈா்க்கப்பட்டு வருகிறது. சிறுமி ரயானிகாவின் சாதனை பெருமிதம் தருகிறது என்றாா்.

