2026 டி-20 உலகக் கோப்பை: பிப். 7 -ல் தொடக்கம் - அட்டவணை வெளியீடு

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி கொழும்புவில் பிப். 15 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான டி-20 உலகக் கோப்பைக்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிப். 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

இதில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி கொழும்புவில் பிப். 15 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான டி-20 உலகக் கோப்பைக்கான போட்டி அட்டவணையை இன்று மும்பையில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது. இதன்படி பிப். 7 முதல் மார்ச் 8 வரை நடைபெறுகிறது.

இதில், எட்டு திடல்கள் போட்டிகளை நடத்த தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் ஐந்து மைதானங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன, மீதமுள்ள மூன்று இலங்கையில் அமைந்திருக்கின்றன.

டி-20 உலகக் கோப்பையின் தொடக்க ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் - நெதர்லாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன. இப்போட்டி பிப். 7 ஆம் தேதி காலை கொழும்புவில் நடைபெறும்.

நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியில் அமெரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டி அதே நாளில் மாலையில் மும்பையின் வான்கடே திடலில் நடைபெறுகிறது.

