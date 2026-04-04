இங்கிலாந்தின் நம்பா் 1 செஸ் வீராங்கனை ஆனாா் போதனா சீனிவாசன்

இந்திய வம்சாவளி சிறுமி போதனா சீனிவாசன் (11) இங்கிலாந்தின் நம்பா் 1 செஸ் வீராங்கனை ஆனாா்.
சிறுமி போதனாவின் பெற்றோா் கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு குடி பெயா்ந்தனா். வடக்கு லண்டனில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் பயிலும் போதனா சீனிவாசன் பிடே தரவரிசை 2366 புள்ளிகளை ஈட்டியுள்ளாா்.
இங்கிலாந்தின் நான்கு முறை மகளிா் சாம்பியன் லேன் யோவை முந்தி முதலிடத்தைப் பெற்றாா் போதனா.
மேலும் உலகின் முதல் 100 இடங்களில் 72-ஆவது இடத்தில் நுழைந்துள்ளாா் போதனா.
கரோனா காலத்தில் 2020-ஆம் செஸ் ஆடத் தொடங்கிய போதனா குறுகிய காலத்தில் இச்சிறப்பை பெற்றுள்ளாா்.
முன்னாள் பிரதமா் ரிஷி சுனக் சிறுமி போதனாவின் சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளாா்.
ஏழு தலைமுறை சுற்றம்...
பணமோசடி வழக்கில் இந்திய வம்சாவளி நீதிபதி குற்றவாளி: அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீா்ப்பு
இறுதி ஆட்டத்தில் சபலென்கா-ரைபகினா மோதல்
பயங்கரவாதத் தாக்குதல்? அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் இந்திய வம்சாவளி மாணவி கொலை!
