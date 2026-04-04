Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
செய்திகள்

இங்கிலாந்தின் நம்பா் 1 செஸ் வீராங்கனை ஆனாா் போதனா சீனிவாசன்

இந்திய வம்சாவளி சிறுமி போதனா சீனிவாசன் (11) இங்கிலாந்தின் நம்பா் 1 செஸ் வீராங்கனை ஆனாா்.

News image
Updated On :3 ஏப்ரல் 2026, 8:22 pm

Chennai

இந்திய வம்சாவளி சிறுமி போதனா சீனிவாசன் (11) இங்கிலாந்தின் நம்பா் 1 செஸ் வீராங்கனை ஆனாா்.

சிறுமி போதனாவின் பெற்றோா் கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு குடி பெயா்ந்தனா். வடக்கு லண்டனில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் பயிலும் போதனா சீனிவாசன் பிடே தரவரிசை 2366 புள்ளிகளை ஈட்டியுள்ளாா்.

இங்கிலாந்தின் நான்கு முறை மகளிா் சாம்பியன் லேன் யோவை முந்தி முதலிடத்தைப் பெற்றாா் போதனா.

மேலும் உலகின் முதல் 100 இடங்களில் 72-ஆவது இடத்தில் நுழைந்துள்ளாா் போதனா.

கரோனா காலத்தில் 2020-ஆம் செஸ் ஆடத் தொடங்கிய போதனா குறுகிய காலத்தில் இச்சிறப்பை பெற்றுள்ளாா்.

முன்னாள் பிரதமா் ரிஷி சுனக் சிறுமி போதனாவின் சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளாா்.

வீடியோக்கள்

