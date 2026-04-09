பார்சிலோனாவை 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வென்ற அத்லெடிகோ: தோல்வியிலும் கவனம் ஈர்த்த லாமின் யமால்!

சாம்பியன்ஸ் லீக் முதல்கட்ட காலிறுதியில் தோல்வியுற்ற பார்சிலோனா அணி குறித்து...

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் அத்லெடிகோ மாட்ரிட். (உள்படம்: சோகத்தில் லாமின் யமால்) - படங்கள்: ஏபி

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:43 am

சாம்பியன்ஸ் லீக் முதல்கட்ட காலிறுதியில் பார்சிலோனாவுக்கு அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அதிர்ச்சியளித்தது. 0-2 என பார்சிலோனா தோல்வியுற்றது. இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் அதிக கோல்கள் அடித்து பார்சிலோனா வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

பார்சிலோனா அணி தனது சொந்த மண்ணில் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அத்லெடிகோ மாட்ரிட் இடம் தோல்வியடைந்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்துள்ளது. இதற்கு முன்பாக, பிப்., 2006ல் பார்சிலோனா தோல்வியுற்றிருந்தது.

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் கேம்ப் நௌ திடலில் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் 44ஆவது நிமிஷத்தில் பார்சிலோனா டிஃபெண்டர் பா குபார்சிக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட ஃபிரீ கிக்கில் 45ஆவது நிமிஷத்தில் அத்லெடிகோ மாட்ரிட்ன் நட்சத்திர வீரர் ஜூலியன் அல்வாரெஸ் சத்தலாக கோல் அடித்தார்.

இரண்டாம் பாதியில் 70ஆவது நிமிஷத்தில் அலெக்சாண்டர் சோர்லாத் சிறப்பான கோல் அடித்து அசத்தினார். இந்தப் போட்டியில் 55 சதவிகித பந்தினை பார்சிலோனா வைத்திருந்தும் ஒரு கோல் கூட அடிக்கமுடியாத அளவுக்கு அத்லெடிகோ சிறப்பாக செயல்பட்டது.

இந்தப் போட்டியில், பார்சிலோனா அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர்ரும், நம்.10 ஜெர்ஸியை அணிபவருமான லாமின் யமால் (18 வயது) மிகச்சிறப்பாக விளையாடினார்.

இரண்டு முறை எதிரணியினர்கள் பலரை டிரிபிளிங் செய்து கோல் அடிக்க முயன்றார். ஆனால், அத்லெடிகோ டிஃபெண்டர்கள் சிறப்பாக விளையாடி அதைத் தடுத்தார்கள்.

3 வாய்ப்புகள், 1 மிகப்பெரிய வாய்ப்பு, 16 டூயல்ஸ் வெற்றிகள், 8 டிரிபிள்கள், 8 முறை பந்தினை எதிரணியினரிடம் இருந்து மீட்டு அசத்தினார். தோல்விற்றாலும் லாமின் யமாலின் செயல்பாடுகள் பார்சிலோனா ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.

Atlético Defeats Barcelona After 20 Years: Lamine Yamal Steals the Spotlight Even in Defeat!

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது முக்கியம்..! யமாலுக்கு ஆதரவளித்த வினிசியஸ்!

ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா 300 கோல்கள்..! கிளப் வரலாற்றில் 2ஆம் இடம்!

நான் முஸ்லிம்தான், அல்ஹம்துலில்லாஹ்... ஸ்பெயின் ரசிகர்களின் இஸ்லாமிய வெறுப்புக்குப் பதிலளித்த லாமின் யமால்!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

பூக்கட்டும் பாடல்!
பூக்கட்டும் பாடல்!

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

