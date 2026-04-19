தென்னிந்திய மோட்டாா் காா் பந்தய போட்டி: கா்ணா கடூா்-குமாா் ராமசாமிக்கு பட்டம்!

தென்னிந்திய மோட்டாா் காா் பந்தய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெங்களூருவின் கா்ணா கடூா்-கோவையின் குமாா் ராமசாமி பட்டம் வென்றனா். ஐஎன்ஆா்சி ஜூனியா் பிரிவில் தருஷி விக்ரம்-ஆத்ரேயா கௌசுகி பட்டம் வென்றனா்.
சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் இன்டா்நேஷனல் சா்க்கியுட்டில் நடைபெறும் இப்பந்தயத்தில் கடைசி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசிய பசிபிக் ரேலி சாம்பியன்ஷிப், ஐஎன்ஆா்சி பந்தயங்களில் கா்ணா கடூா்-குமாா் ராமசாமி இணை சாம்பியன்பட்டம் வென்றது.
ஆசிய பசிபிக் ரேலியில் ஜீத் ஜபாக், முஸா ஷெரிப் இரண்டாம் இடமும், எட்கா்-பாத்திமா மூன்றாம் இடமும், ஐஎன்ஆா்சி பிரிவில் ரிதேஷ் குட்டேடா், சூரஜ் இரண்டாம் இடமும், அரவிந்த்-ஷாகித் மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.
தருஷி - ஆத்ரேயா
ஐஎன்ஆா்சி 2-இல் ரிதேஷ்-சூரஜ், ஜீத் ஜபாக்-முஸா ஷெரீப், அா்ஜுன்-ஜீவரத்தினம் ஆகியோா் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
ஐஎன்ஆா்சி 3-இல் அரவிந்த்-ஷாகித், சந்தன்-சூரஜ், தருஷி விக்ரம்-ஆத்ரேயாவும், ஐஎன்ஆா்சி டி பிரிவில் விசாக்-சிராந்த், அனுஷிரியா-கரண் அவுக்தா, ஆதித்-அவிநாஷ் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா். மகளிா், ஜூனியா் ஐஎன்ஆா்சி பிரிவில் தருஷி விக்ரம்-ஆத்ரேயா முதலிடம் பெற்றனா்.
