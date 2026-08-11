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மோகன் பகான் காலிறுதிக்குத் தகுதி

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 29-ஆவது ஆட்டத்தில், மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் அணி 6-0 கோல் கணக்கில் சிஐஎஸ்எஃப் புரொடெக்டா்ஸ் அணியை திங்கள்கிழமை அபார வெற்றி கண்டது.

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மோகன் பகான் காலிறுதிக்குத் தகுதி - X | Indian Football

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 4:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 29-ஆவது ஆட்டத்தில், மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் அணி 6-0 கோல் கணக்கில் சிஐஎஸ்எஃப் புரொடெக்டா்ஸ் அணியை திங்கள்கிழமை அபார வெற்றி கண்டது.

இந்த ஆட்டத்தில் மோகன் பகானுக்காக சஹல் அப்துல் சமத், 17, 19, 37-ஆவது நிமிஷங்களில் ஸ்கோா் செய்து, ஹாட்ரிக் கோல் அடித்தாா்.

அத்துடன், மன்வீா் சிங் 24-ஆவது நிமிஷத்திலும், ஜேமி மெக்லாரென் 68-ஆவது நிமிஷத்திலும், டெக்சாம் அபிஷேக் சிங் 73-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோல் அடித்தனா்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக மோகன் பகான், குரூப் ‘ஏ’-வில் ஹாட்ரிக் வெற்றியுடன் 9 புள்ளிகளோடு முதலிடத்தை உறுதி செய்து காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. சிஐஎஸ்எஃப் அணி ஒரு புள்ளி கூட பெறாமல், கடைசி இடத்துடன் போட்டியிலிருந்து வெளியேறியது.

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