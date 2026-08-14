இறுதிச்சுற்றில் ரைபகினா - ஸ்வியாடெக் பலப்பரீட்சை

கனடியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா - போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனா்.
அரையிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரைபகினா 5-7, 6-2, 6-2 என்ற செட்களில், 4-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃபை தோற்கடித்தாா். இந்த வெற்றியின் மூலமாக அவா், இப்போட்டியில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா்.
1000 புள்ளிகள் கொண்ட போட்டியில் ரைபகினாவுக்கு இது 7-ஆவது இறுதிச்சுற்றாகும்.
7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்வியாடெக் 6-3, 1-6, 6-3 என்ற வகையில், 9-ஆம் இடத்திலிருந்த உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை வெளியேற்றினாா். இதன் மூலமாக, கடந்த ஓராண்டில் முதல்முறையாக ஒரு போட்டியின் இறுதிச்சுற்றுக்கு ஸ்வியாடெக் வந்திருக்கிறாா்.
6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான அவா், ஸ்விடோலினாவை 8-ஆவது முறையாக சந்தித்த நிலையில், 5-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறாா்.
இதையடுத்து, இறுதிச்சுற்றில், ரைபகினா - ஸ்வியாடெக் மோதுகின்றனா். இருவரும் மோதுவது இது 13-ஆவது முறையாக இருக்க, இருவருமே தலா 6 வெற்றிகளுடன் சமநிலையில் இருக்கின்றனா். கடைசியாக, நடப்பாண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் காலிறுதியில் சந்தித்தபோது ரைபகினா வென்றாா்.
ஷெல்டன் - நகாஷிமா மோதல்: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், அமெரிக்கா்களான பென் ஷெல்டன் - பிராண்டன் நகாஷிமா மோதுகின்றனா்.
அரையிறுதியில், நடப்பு சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்தில் இருப்பவருமான ஷெல்டன் 6-2, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், 12-ஆம் இடத்திலிருந்த லோ்னா் டியெனை தோற்கடித்தாா்.
டியெனை 3-ஆவது முறையாக சந்தித்த ஷெல்டன், தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் நகாஷிமா 7-6 (7/3), 6-4 என, 20-ஆம் இடத்திலிருந்த ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாரை வீழ்த்தினாா். இதன் மூலமாக அவா், மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளாா்.
1000 புள்ளிகள் கொண்ட மாஸ்டா்ஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இரு அமெரிக்கா்கள் மோதுவது இது 15-ஆவது முறையாகும். 2003-க்குப் பிறகு இதுவே முதல்முறை. இறுதியில் மோதும் ஷெல்டன் - நகாஷிமா இதுவரை 5 முறை மோதியிருக்க, அனைத்திலுமே ஷெல்டன் வென்றுள்ளாா்.
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