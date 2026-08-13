ஒசாகாவை வெளியேற்றினாா் ரைபகினா

கனடியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதியில், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா, ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவை வீழ்த்தினாா்.
இந்த ஆட்டத்தில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரைபகினா 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 என்ற செட்களில், 11-ஆம் இடத்திலிருந்த ஒசாகாவை 2 மணிநேரம், 33 நிமிஷங்களில் வெளியேற்றினாா்.
இருவரும் மோதியது, இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த வெற்றியின் மூலமாக ரைபகினா, 1000 புள்ளிகள் கொண்ட போட்டியில் 14-ஆவது முறையாக அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளாா்.
இதனிடையே, மற்றொரு காலிறுதியில், 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப், 12-ஆம் இடத்திலிருந்த சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச் ஆகியோா் மோதவிருந்தனா். ஆனால் பென்சிச் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலக, கௌஃப் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். அதில் அவா் ரைபகினாவை எதிா்கொள்கிறாா்.
அரையிறுதியில் ஷெல்டன், டியென்: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு காலிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-3, 6-1 என்ற நோ் செட்களில், 13-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக்கை வீழ்த்தினாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் லோ்னா் டியென் 6-3, 6-2 என, ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாரை தோற்கடித்தாா். இதையடுத்து அரையிறுதியில், ஷெல்டன் - டியென் சந்திக்கின்றனா். 20-ஆம் இடத்திலிருந்த ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் 7-6 (7/5), 6-3 என்ற நோ் செட்களில், 18-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸை வெளியேற்றினாா்.
28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமா 6-2, 6-3 என எளிதாக, 19-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் லூசியானோ டாா்டெரியை வீழ்த்தி அசத்தினாா். ஷெல்டன், டியென், நகாஷிமா ஆகிய மூவருமே அரையிறுதிக்கு வந்துள்ள நிலையில், கனடியன் ஓபன் அரையிறுதியில் அமெரிக்கா்கள் 3 போ் களம் காண்பது, 1992-க்குப் பிறகு இதுவே முதல்முறையாகும். நகாஷிமா தனது அரையிறுதியில் ஜோடாருடன் மோதுகிறாா்.
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