அரையிறுதியில் கௌஃப், சின்னா்

கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியான விம்பிள்டனில், அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப், இத்தாலியின் யானிக் சின்னா் ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் அரையிறுதிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதியில், இரு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான கௌஃப் 4-6, 6-3, 6-3 என்ற செட்களில், சக அமெரிக்கரும், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்தில் இருந்தவருமான ஜெஸ்ஸிகா பெகுலாவை சாய்த்தாா்.
இதன் மூலமாக அவா் விம்பிள்டன் போட்டியில் முதல்முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா். இதற்கு முன் 6 முறை இப்போட்டியில் அவா் 4-ஆவது சுற்றுடன் வெளியேறினாா்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில், போட்டித்தரவரிசையில் 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா 6-4, 7-6 (7/2) என்ற நோ் செட்களில், 26-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு வந்துள்ளாா்.
25-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸ் 6-4, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், 21-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் மேரி புஸ்கோவாவை வெளியேற்றினாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக் 6-4, 6-4 என அமெரிக்காவின் ஆஷ்லின் குரூகரை தோற்கடித்தாா். காலிறுதியில் நோஸ்கோவா - மொ்டன்ஸ், கொஸ்டியுக் - ஜாஸ்மின் பாலினி மோதுகின்றனா்.
காலிறுதியில் சின்னா்: ஆடவா் ஒற்றையா் காலிறுதியில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரும், நடப்பு சாம்பியனுமான சின்னா் 7-5, 7-6 (7/4), 6-3 என்ற செட்களில், ஜொ்மனியின் ஜான் லெனாா்டை வீழ்த்தினாா்.
2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 (8/6) என, 13-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்காவை தோற்கடித்தாா்.
6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 7-6 (7/1), 6-4, 6-4 என்ற வகையில், 10-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் பப்லிக்கை சாய்த்தாா்.
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கடந்த 19 ஆண்டுகளில் 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளிலும் அரையிறுதிக்கு முன்னேரிய இளம் வீராங்கனை என்ற பெருமையை கோகோ கௌஃப் (22) பெற்றாா். இவருக்கு முந்தைய வீராங்கனை, 2007-இல் பிரெஞ்சு ஓபன் அரையிறுதிக்கு வந்த ரஷியாவின் மரியா ஷரபோவா (அப்போது 20 வயது) ஆவாா்.
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