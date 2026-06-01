Dinamani
திருச்சியில் முதல்வா் விஜய்யின் நிகழ்ச்சியில் கட்டுப்பாடுகள்!ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!16 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இந்தியா - அமெரிக்கா பேச்சு இன்று தொடக்கம்பெட்ரோல், டீசல் ஏற்றுமதி மீதான மிகை லாபத் தடுப்பு வரி குறைப்பு: இன்றுமுதல் அமல்
/
செய்திகள்

நடப்பு சாம்பியன் கௌஃப், ஸ்வியாடெக் தோல்வி!

களிமண் களத்தில் நடைபெறும் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்சு ஓபனில், நடப்பு சாம்பியனான கோகோ கௌஃப், முன்னணி வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வி

News image

ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவா - AP

Updated On :1 ஜூன் 2026, 4:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

களிமண் களத்தில் நடைபெறும் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்சு ஓபனில், நடப்பு சாம்பியனான கோகோ கௌஃப், முன்னணி வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வியுடன் வெளியேறினா்.

மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், அமெரிக்காவின் கௌஃப் 6-4, 6-7 (1/7), 4-6 என, போட்டித்தரவரிசையில் 28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவிடம் தோல்வி கண்டாா். 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்தில் இருந்தவருமான போலந்தின் ஸ்வியாடெக் 5-7, 1-6 என, 15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக்கிடம் வீழ்ந்தாா்.

7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மற்றொரு உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா 4-6, 6-4, 6-0 என்ற செட்களில், 11-ஆம் இடத்திலிருந்த சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச்சை வெளியேற்றினாா். 18-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி 6-3, 7-6 (7/4) என்ற கணக்கில் எளிதாக, சீனாவின் வாங் ஜின்யுவை வென்றாா்.

போட்டித்தரவரிசையில் 9-ஆம் இடத்திலிருந்த கனடாவின் விக்டோரியா போகோ 3-6, 7-5, 5-7 என, 19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸிடம் தோல்வியுற்றாா்.

அலியாசிம், ஜோடாா் வெற்றி: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகா் அலியாசிம் 5-7, 6-1, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) என்ற செட்களில், 31-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமாவை வீழ்த்தினாா்.

27-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 என, 5 செட்கள் போராடி சக ஸ்பெயின் வீரரான பாப்லோ கரினோவை அசத்தலாக வென்றாா். 19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 4-6, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-1, 6-2 என போா்ச்சுகலின் ஜேமி ஃபாரியாவை சாய்த்தாா்.

இதர ஆட்டங்களில் இத்தாலியின் மேட்டியோ அா்னால்டி, சிலியின் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டபிலோ, ஆா்ஜென்டீனாவின் ஜுவான் செருண்டோலோ ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா்.

தொடர்புடையது

சின்னா், ஸ்வியாடெக் வெற்றி; பெகுலா, பப்லிக் தோல்வி

சின்னா், ஸ்வியாடெக் வெற்றி; பெகுலா, பப்லிக் தோல்வி

சபலென்கா முன்னேற்றம்; மெத்வதெவ் வெளியேற்றம்

சபலென்கா முன்னேற்றம்; மெத்வதெவ் வெளியேற்றம்

காலிறுதியில் மோதும் கௌஃப் - ஆண்ட்ரீவா!

காலிறுதியில் மோதும் கௌஃப் - ஆண்ட்ரீவா!

சபலென்கா, ஸ்வியாடெக், எலா வெற்றி

சபலென்கா, ஸ்வியாடெக், எலா வெற்றி

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்