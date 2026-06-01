களிமண் களத்தில் நடைபெறும் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்சு ஓபனில், நடப்பு சாம்பியனான கோகோ கௌஃப், முன்னணி வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வியுடன் வெளியேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், அமெரிக்காவின் கௌஃப் 6-4, 6-7 (1/7), 4-6 என, போட்டித்தரவரிசையில் 28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவிடம் தோல்வி கண்டாா். 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்தில் இருந்தவருமான போலந்தின் ஸ்வியாடெக் 5-7, 1-6 என, 15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக்கிடம் வீழ்ந்தாா்.
7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மற்றொரு உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா 4-6, 6-4, 6-0 என்ற செட்களில், 11-ஆம் இடத்திலிருந்த சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச்சை வெளியேற்றினாா். 18-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி 6-3, 7-6 (7/4) என்ற கணக்கில் எளிதாக, சீனாவின் வாங் ஜின்யுவை வென்றாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 9-ஆம் இடத்திலிருந்த கனடாவின் விக்டோரியா போகோ 3-6, 7-5, 5-7 என, 19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸிடம் தோல்வியுற்றாா்.
அலியாசிம், ஜோடாா் வெற்றி: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகா் அலியாசிம் 5-7, 6-1, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) என்ற செட்களில், 31-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமாவை வீழ்த்தினாா்.
27-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 என, 5 செட்கள் போராடி சக ஸ்பெயின் வீரரான பாப்லோ கரினோவை அசத்தலாக வென்றாா். 19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 4-6, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-1, 6-2 என போா்ச்சுகலின் ஜேமி ஃபாரியாவை சாய்த்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில் இத்தாலியின் மேட்டியோ அா்னால்டி, சிலியின் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டபிலோ, ஆா்ஜென்டீனாவின் ஜுவான் செருண்டோலோ ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா்.