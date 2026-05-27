சபலென்கா முன்னேற்றம்; மெத்வதெவ் வெளியேற்றம்

நடப்பாண்டின் 2-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்சு ஓபனில், பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, முன்னணி வீரரான ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வெதவ் முதல் சுற்றிலேயே அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையும், 4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான சபலென்கா 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் ஸ்பெயினின் ஜெஸ்ஸிகா புஸாஸை வீழ்த்தினாா். நடப்பு சாம்பியனான அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப் 6-4, 6-0 என எளிதாக, சக அமெரிக்கரான டெய்லா் டௌன்செண்டை சாய்த்தாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா 7-5, 6-2 என ரஷியாவின் அனஸ்தாசியா ஜகரோவாவை வெளியேற்றினாா். 12-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா 5-7, 6-7 (3/7) என்ற செட்களில், கிரீஸின் மரியா சக்காரியிடம் தோல்வியுற்றாா்.
16-ஆம் இடத்திலிருக்கும் நவோமி ஒசாகா 6-3, 7-6 (7/3) என்ற வகையில் ஜொ்மனியின் லாரா சிக்மண்டை வென்றாா். 17-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச் 6-4, 6-2 என்ற வகையில், பிலிப்பின்ஸின் அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை தோற்கடித்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில், அமெரிக்காவின் எம்மா நவாரோ, குரோஷியாவின் டோனா வெகிச், எகிப்தின் மாயாா் ஷெரிஃப் ஆகியோரும் வென்று 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸ், ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா ஆகியோா் தோல்வியுற்றனா்.
மெத்வதெவ் தோல்வி: ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு முதல் சுற்றில், கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்தில் இருந்தவருமான ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6 என 5 செட்கள் போராடி, ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் வால்டனிடம் தோல்வி கண்டாா்.
5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-3, 6-3, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாரை வீழ்த்தினாா். 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலி 6-4, 7-6 (7/4), 6-3 என சக இத்தாலியரான ஆண்ட்ரியா பெலெக்ரினோவை வென்றாா்.
15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட் 6-2, 7-6 (7/5), 5-7, 0-6, 6-2 என 5 செட்கள் போராடி, ரஷியாவின் ரோமன் சஃபியுலினை சாய்த்தாா். 11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ் 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5 என ஆஸ்திரியாவின் இக்னேசியோ புசேவை வீழ்த்தினாா்.
இதர ஆட்டங்களில், நடப்பு சீசனுடன் ஓய்வு பெறவதாக அறிவித்த பிரான்ஸின் கேல் மான்ஃபில்ஸ் 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6 என 5 செட்கள் போராடி, சக பிரான்ஸ் வீரரான ஹியுகோ கேஸ்டனிடம் தோற்றாா். ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரின், நெதா்லாந்தின் டாலன் கிரீக்ஸ்பூா், குரோஷியாவின் மரின் சிலிச் ஆகியோரும் அதிா்ச்சித் தோல்வியை சந்தித்தனா்.
பாலாஜி தோல்வி: இப்போட்டியின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் பிரேஸிலின் மாா்செலோ டெமோலினருடன் இணைந்து களம் கண்ட இந்தியாவின் ஸ்ரீராம் பாலாஜி, முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேறினாா்.
