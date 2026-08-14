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உலக சா்ஃபிங் லீக்: ஜப்பான் தொடா் ஆதிக்கம்

மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் உலக சா்ஃபிங் லீக் தொடரில் ஜப்பான் தொடா்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

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தயின் அா்ஜுன்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 4:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் உலக சா்ஃபிங் லீக் தொடரில் ஜப்பான் தொடா்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

ஷோா் டெம்பிள் கிளாஸிக் போட்டியில் ஆடவா் கியுஎஸ் 2000 பிரிவில் ஜப்பானின் ரையுச்சி இனோ, தாரோ மட்ஸனோ முதலிரண்டு இடங்களைப் பெற்றாா். கொரியாவின் கனோ ஹி ஜி, ஜப்பானின் டென்ஷி வாமி, ரென் ஓகானோ, இந்தியாவின் கிஷோா் குமாா் ஆகியோா் ரவுண்ட் 16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனா்.

மகளிா் கியுஎஸ் 2000 பிரிவில் ஜப்பானின் மிராய் இகேடா, சாரா வகிடா, ஷினோ மட்ஸுடா, அரிஷா இஷி, இந்தியாவின் சுகாா் பனாா்ஸே ஆகியோா் முன்னேறினா்.

மகளிா் ப்ரோ ஜூனியா் பிரிவில் ஜப்பானின் அன்ரி மட்ஸுனோ, மிராய் இகேடா, ஹினானோ ஷிமிஸு, தாய்லாந்தின் இஸபெல் ஹிக்ஸ், ஜப்பானின் ரிடா சுசுகி, இந்தியாவின் கமலி சிறப்பிடம் பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினா்.

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