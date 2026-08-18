இந்தியாவின் நட்சத்திர பாட்மின்டன் வீரர் லக்ஷயா சென் (25 வயது) உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் முதல் சுற்றில் பெற்ற வெற்றிக்கு தில்லி ரசிகர்களின் கோஷம் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஆக.17 முதல் 23ஆம் தேதி வரை புதுதில்லியில் நடைபெற இருக்கின்றன. கடந்த 2009 ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக இந்தியா உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்துகிறது.
ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் - ஆஸ்திரியாவின் காலின்ஸ் வாலண்டைன் ஃபிலிமோன் இன்று மாலை 6.20 மணிக்கு மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் லக்ஷயா சென் முதல் கேமை 16–21 என இழந்தார். பின்னர், ஆதிக்க மனதுடன் மீண்டெழுந்து 21–8, 21–4 என்ற கேம்களில் வென்றார்.
இந்த வெற்றியுடன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு லக்ஷயா சென் முன்னேறியுள்ளார். 45 நிமிஷங்களில் முடிவடைந்த இந்தப் போட்டியில் தில்லி ரசிகர்கள் அவருக்கு வெகுவாகப் பாராட்டை வழங்கினார்கள்.
போட்டியில்போது தில்லி ரசிகர்கள், “ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் லக்ஷ்யா பாய் சூப்பர் ஸ்டார்” என கோஷமிட்டு அவரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள்.
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Lakshya Sen registers a comprehensive win against Collins Filimon of Austria.
Indian shuttler was down after the first game at 16-21 but clawed back to register one-sided wins in the next two games, 21-8,â¦ pic.twitter.com/iZF00Ntnid
Summary
Twinkle twinkle little star, Lakshya bhai superstar The Delhi crowd chants
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