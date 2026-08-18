The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்க பகுதியாக அறிவித்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!ஜம்மு காஷ்மீரில் அறிமுக பன்னாட்டு திரைப்பட விழா..! ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த ஓமர் அப்துல்லா!ஹோர்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்க பகுதியாக அறிவித்தார் டிரம்ப்!குஜராத்தில் மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் இலவச நாப்கின்! மேற்பார்வைக்கு ஆசிரியை நியமனம்!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவு! கரடியின் ஆதிக்கத்தில் பங்குச் சந்தை!: சென்செக்ஸ் 492 புள்ளிகள் சரிவு!!கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் கொலை; இது எங்கள் மாநிலத்தின் பிரச்னை: ராமலிங்க ரெட்டி
/
செய்திகள்

ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்... லக்‌ஷயா சென் வெற்றிக்கு தில்லி ரசிகர்கள் கோஷம்!

இந்தியாவின் நட்சத்திர பாட்மின்டன் வீரர் லக்‌ஷயா சென் வெற்றிக்கு தில்லி ரசிகர்களின் பாராட்டு குறித்து...

News image

லக்‌ஷயா சென் - படம்: எக்ஸ் / பிஏஐ மீடியா.

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 8:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவின் நட்சத்திர பாட்மின்டன் வீரர் லக்‌ஷயா சென் (25 வயது) உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் முதல் சுற்றில் பெற்ற வெற்றிக்கு தில்லி ரசிகர்களின் கோஷம் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஆக.17 முதல் 23ஆம் தேதி வரை புதுதில்லியில் நடைபெற இருக்கின்றன. கடந்த 2009 ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக இந்தியா உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்துகிறது.

ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் - ஆஸ்திரியாவின் காலின்ஸ் வாலண்டைன் ஃபிலிமோன் இன்று மாலை 6.20 மணிக்கு மோதினார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் லக்‌ஷயா சென் முதல் கேமை 16–21 என இழந்தார். பின்னர், ஆதிக்க மனதுடன் மீண்டெழுந்து 21–8, 21–4 என்ற கேம்களில் வென்றார்.

இந்த வெற்றியுடன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு லக்‌ஷயா சென் முன்னேறியுள்ளார். 45 நிமிஷங்களில் முடிவடைந்த இந்தப் போட்டியில் தில்லி ரசிகர்கள் அவருக்கு வெகுவாகப் பாராட்டை வழங்கினார்கள்.

போட்டியில்போது தில்லி ரசிகர்கள், “ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் லக்‌ஷ்யா பாய் சூப்பர் ஸ்டார்” என கோஷமிட்டு அவரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள்.

Summary

Twinkle twinkle little star, Lakshya bhai superstar The Delhi crowd chants

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மகளுக்காக அரசுப் பணியைக் கைவிட்ட உனாட்டி ஹூடாவின் தந்தை..! பயிற்சியாளராகவும் பங்களிப்பு!

மகளுக்காக அரசுப் பணியைக் கைவிட்ட உனாட்டி ஹூடாவின் தந்தை..! பயிற்சியாளராகவும் பங்களிப்பு!

உலக சாம்பியன்ஷிப்: அறிமுக போட்டியில் உனாட்டி ஹூடா த்ரில் வெற்றி!

உலக சாம்பியன்ஷிப்: அறிமுக போட்டியில் உனாட்டி ஹூடா த்ரில் வெற்றி!

தைபே ஓபன்: 17 வயதில் சாம்பியனாகி, உலக சாதனை படைத்த தன்வி சர்மா!

தைபே ஓபன்: 17 வயதில் சாம்பியனாகி, உலக சாதனை படைத்த தன்வி சர்மா!

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு... அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து!

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு... அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பிவி சிந்து!

விடியோக்கள்

வாழைப் பழத்தில் ஊசி ஏற்றி...! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு

வாழைப் பழத்தில் ஊசி ஏற்றி...! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு

நடக்கும் கொலைகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஆட்சி பொறுப்பாகாது! திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி

நடக்கும் கொலைகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஆட்சி பொறுப்பாகாது! திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி