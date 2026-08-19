இலங்கை வீரரை 26 நிமிஷங்களில் வீழ்த்திய ஆயுஷ் ஷெட்டி..! மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்!

உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பின் இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி அதிரடியாக வெறுமனே 26 நிமிஷங்களில் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஆக.17 முதல் 23ஆம் தேதி வரை புதுதில்லியில் நடைபெற இருக்கின்றன. கடந்த 2009 ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக இந்தியா உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்துகிறது.
முதல் போட்டியில் ஆயுஷ் ஷெட்டி உலகின் நம்.1 வீரரை வீழ்த்தி பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்தார். தற்போது இரண்டாவது சுற்றில் இலங்கை வீரர் துமிந்து அபேவிக்ரம உடன் மோதினார்.
இந்தப் போட்டியில் ஆயுஷ் ஷெட்டி நேர் கேம்களில் வென்று அசத்தினார். முதல் கேமில் 21-8 எனவும் இரண்டாவது கேமில் 21-10 எனவும் அசத்தல் வெற்றி பெற்றார்.
ஆயுஷ் ஷெட்டி தனது ஆதிக்கத்தினால் முதல் கேமில் 11 நிமிஷங்கள், இரண்டாவது கேமில் 15 நிமிஷங்களில் போட்டியை முடித்தார்.
இந்த உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் இந்திய வீரராக மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக உனாடி ஹூடா, லக்ஷயா சென் இரண்டாவது சுற்றில் தோல்வியுற்று வெளியேறினார்கள்.
A dominant opening game from Ayush Shetty as he looks to book his place in the round of 16. ððªð¾#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/kZxdp7qVbm— BAI Media (@BAI_Media) August 19, 2026
Summary
Ayush Shetty defeats Sri Lankan player in just 26 minutes... Advances to the third round!
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