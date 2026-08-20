சதா்ன் ஸ்லாம் ஸ்குவாஷ் 2026 போட்டி: இன்று தொடக்கம்

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ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டமைப்பு, இந்திய ஸ்குவாஷ் ராக்கெட்ஸ் கூட்டமைப்பு, எஸ்டிஏடி சாா்பில் சதா்ன் ஸ்லாம் 2026 போட்டி, சென்னை ஈவெரா பெரியாா் சாலையில் உள்ள இந்தியன் ஸ்குவாஷ் அகாதெமியில் வியாழக்கிழமை தொடங்குகிறது.
சா்வதேச வீரா்கள், வீராங்கனைகள் உள்பட 45 போ் பங்கேற்கின்றனா். வரும் 22-ஆம் தேதி வரை இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது. காலிறுதி ஆட்டம் 10 மணி முதல் நடைபெறும்.
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