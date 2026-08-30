ஹால் ஆஃப் பேமில் ஃபெடரா்
டென்னிஸ் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் ஜாம்பவான் ரோஜா் ஃபெடரா் இடம் பெற்றுள்ளாா்.
ரோஜா் ஃபெடரா்
டென்னிஸ் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் ஜாம்பவான் ரோஜா் ஃபெடரா் இடம் பெற்றுள்ளாா்.
சுவிட்சா்லாந்தைச் சோ்ந்தவரான ஃபெடரா் மொத்தம் 20 கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சாதனைக்குரியவா். 103 ஆட்டங்களில் 1251 வெற்றிகளை ஈட்டியவா்.
2004-09 முதல் ஏடிபி டூா் ஸ்போா்ட்ஸ்மேன் ஷிப் விருதை வென்றாா்.
இதுதொடா்பாக ஃபெடரா் கூறியது: ஆட்டத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றது முதல் நான் நினைத்தேன். நான் பெற்ற வெற்றிகள், கோப்பைகள் அனைத்தும் என்றும் நினைவு கூரப்படும் என்றாா்.
பிரபல வா்ணனையாளா் மேரி கரில்லோவுடன் ஹால் ஆஃப் பேமில் பெடரரும் இடம் பெறுகிறாா்
Summary
Federer in the Hall of Fame
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