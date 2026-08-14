The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கோவை மாணவர் குடும்பத்திற்கு உதயநிதி ஆறுதல் சுதந்திர நாள்: ஆளுநரின் தேநீர் விருந்து இல்லை! - மக்கள் மாளிகைசுதந்திர நாள்! செங்கோட்டை உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்கள் விற்கத் தடை!தில்லி எய்ம்ஸில் மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா அனுமதி! ஆஞ்சியோ பரிசோதனை!
/
செய்திகள்

தென் அமெரிக்க கோப்பையில் அசத்திய நெய்மருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது!

தென் அமெரிக்க கோப்பை ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் அசத்திய நெய்மர் குறித்து...

News image

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் சன்டோஷ் வீரர்கள். - AFP

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 3:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தென் அமெரிக்க கோப்பை ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் அசத்திய நெய்மர் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

சுடமெரிக்கானா எனப்படும் தென் அமெரிக்க கோப்பை ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் முதல் கட்ட ஆட்டத்தில் சன்டோஷ் - மகாரா அணியும் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் 44, 76ஆவது நிமிஷத்தில் நெய்மரின் உதவியால் இரண்டு கோல்கள் கேப்ரியல், வில்லியன் ஆரோவினால் அடித்து 2-1 என சன்டோஷ் அணி வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் 71 சதவிகித நேரம் பந்தை சன்டோஷ் அணியினரே தக்கவைத்திருந்தனர். இலக்கை நோக்கி ஏழு முறை அடித்தனர். 563 முறை பந்தை பாஸ் செய்து அசத்தினார்கள்.

இரண்டாம் கட்ட போட்டி வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் வென்றால் காலிறுதிக்கு இந்த அணி முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் பிரேசில் அணி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் வெளியேறியது. நெய்மர் கண்ணீருடன் வெளியேறினார்.

Summary

Neymar pulls strings as Santos beat Macara 2-1 in Sudamericana

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: இந்திய அணியில் மனஸ் தாம்னே அறிமுகம்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: இந்திய அணியில் மனஸ் தாம்னே அறிமுகம்

2 கோல்கள் அடித்த நெய்மர்..! கொண்டாட்டத்தின் மூலமாக விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி!

2 கோல்கள் அடித்த நெய்மர்..! கொண்டாட்டத்தின் மூலமாக விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி!

கலைந்தது ரொனால்டோவின் கனவு

கலைந்தது ரொனால்டோவின் கனவு

காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் கொலம்பியா..! 7 உலகக் கோப்பையில் 5 முறை!

காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் கொலம்பியா..! 7 உலகக் கோப்பையில் 5 முறை!

விடியோக்கள்

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami