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காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் கொலம்பியா..! 7 உலகக் கோப்பையில் 5 முறை!

உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் வென்ற கொலம்பியா குறித்து...

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கொலம்பியா கால்பந்து வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :4 ஜூலை 2026, 2:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் கொலம்பியா அணி 1-0 என கானாவை வீழ்த்தி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் கான்சாஸ் சிட்டியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 14ஆவது நிமிஷத்திலேயே கொலம்பியாவின் ஜான் ஏரியாஸ் கோல் அடித்து அசத்தினார்.

முதல் பாதியில் 1-0 என கொலம்பியா முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் பாதியிலும் இதே நிலையே தொடர்ந்தது. கானா அணி எவ்வளவு முயன்றும் சமன்படுத்த முடியாமல் உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறியது.

இந்தப் போட்டியில் 54 சதவிகித பந்தை கொலம்பியா தன்வசம் வைத்திருந்தது. இரண்டாவது கோல் அடிக்க பல முறை முயன்று ஆஃப்சைடானது. இருப்பினும் இலக்கை நோக்கி 8 முறை பந்தை அடித்தது.

கானா கோல்கீப்பர் சிறப்பாக செயல்பட்டு பல கோல்களை தடுத்தார். ஒரேயொரு கோல் மட்டுமே அவர் இந்தப் போட்டியில் தவறவிட்டார். அந்த அணியினால் அந்த கோலை கடைசி வரை சமன்படுத்த முடியாமல் வெளியேறியது.

கொலம்பியா இதுவரை 7 முறை உலகக் கோப்பையில் விளையாடி இருக்கிறது. அதில் 5 முறை காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுவரை முன்னேறியிருக்கிறது. அதில் ஒருமுறை காலிறுதிக்கும் சென்று தோல்வியுற்றுள்ளது.

Summary

Jhon Arias scores and Colombia beats Ghana 1-0 to reach the World Cup Round of 16

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