Dinamani
தீயணைப்புத் துறை டிஜிபியாக வெங்கடராமன் நியமனம்!மகளிர் இலவசப் பேருந்துக்கு எதிர்ப்பு; போராட்டம் அறிவிப்பு!என்ன, எல் நினோவால் தேநீர் விலை அதிகரிக்குமா? உண்மைதானா?திருச்சி கிழக்கில் போட்டியில்லை! த்ரிஷாவுக்காக விட்டுக்கொடுக்கிறாரா ராகவா லாரன்ஸ்?ஆதார் - மின்னஞ்சல் இணைப்புக்கு கட்டணம் இல்லை! அதனால் பயனென்ன?
/
செய்திகள்

ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் கனடாவை எதிர்கொள்ளும் மொராக்கோ: பிரேசிலுக்கு யார்?

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கான போட்டிகள் குறித்து...

News image

ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வான அணிகள். - படம்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை

Updated On :30 ஜூன் 2026, 9:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கான போட்டிகளில் கனடாவை எதிர்த்து மொராக்கோ விளையாடுகிறது.

கடந்த ஜூன் 11 முதல் தொடங்கிய உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் தற்போது முதல் நாக் அவுட் சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய கனடா அடுத்த சுற்றுக்கு முதலில் முன்னேறியது.

அடுத்தாக, பிரேசில் ஜப்பான் மோதிய போட்டியில் பிரேசில் 2-1 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. ஜெர்மனி - பராகுவே மோதிய மோதியல் பெனால்டியில் பராகுவே வென்றது.

தற்போதைக்கு 4 அணிகள் மட்டுமே ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் கனடா - மொராக்கொ மோதுவது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரேசில் அணியுடன் ஐவரி கோஸ்ட் - நார்வே இதில் வெல்லும் அணிகளுல் ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் மோதுமென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. எதிர்பார்ப்பின்படி ஹெர்லிங் ஹாலந்து இருக்கும் நார்வே அணி பிரேசிலுடன் மோத வாய்ப்பிருக்கிறது.

Summary

Morocco to face Canada in the Round of 16: Who will Brazil face?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

13/32: நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 13 அணிகள்!

13/32: நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 13 அணிகள்!

ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக நெய்மர் 100% விளையாடுவார்..! பயிற்சியாளர் அன்செலாட்டி உறுதி!

ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக நெய்மர் 100% விளையாடுவார்..! பயிற்சியாளர் அன்செலாட்டி உறுதி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள்: மீண்டும் முதலிடம் பிடித்த பிரேசில்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள்: மீண்டும் முதலிடம் பிடித்த பிரேசில்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றியாக மாறியாக கனடாவின் முதல் வெற்றி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றியாக மாறியாக கனடாவின் முதல் வெற்றி!

விடியோக்கள்

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK