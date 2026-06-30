ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் கனடாவை எதிர்கொள்ளும் மொராக்கோ: பிரேசிலுக்கு யார்?

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கான போட்டிகளில் கனடாவை எதிர்த்து மொராக்கோ விளையாடுகிறது.
கடந்த ஜூன் 11 முதல் தொடங்கிய உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் தற்போது முதல் நாக் அவுட் சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய கனடா அடுத்த சுற்றுக்கு முதலில் முன்னேறியது.
அடுத்தாக, பிரேசில் ஜப்பான் மோதிய போட்டியில் பிரேசில் 2-1 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. ஜெர்மனி - பராகுவே மோதிய மோதியல் பெனால்டியில் பராகுவே வென்றது.
தற்போதைக்கு 4 அணிகள் மட்டுமே ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் கனடா - மொராக்கொ மோதுவது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரேசில் அணியுடன் ஐவரி கோஸ்ட் - நார்வே இதில் வெல்லும் அணிகளுல் ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் மோதுமென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. எதிர்பார்ப்பின்படி ஹெர்லிங் ஹாலந்து இருக்கும் நார்வே அணி பிரேசிலுடன் மோத வாய்ப்பிருக்கிறது.
Summary
Morocco to face Canada in the Round of 16: Who will Brazil face?
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