10/16: ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 10 அணிகள்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு இதுவரை (ஜூலை 2, காலை 7.36 மணி வரை) 10 அணிகள் தேர்வாகியுள்ளன. மீதம் 6 அணிகள் மூன்று நாள்களில் தேர்வாகவிருக்கின்றன.
கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் கடந்த ஜூன் 11 முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் போட்டிகளை நடத்தும் அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய அணிகள் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றின் முதல் நாளில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய கனடா ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முதலில் முன்னேறியது. அடுத்தாக, பிரேசில் ஜப்பான் மோதிய போட்டியில் பிரேசில் 2-1 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இரண்டாம் நாளில் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஜெர்மனியை பராகுவேவும் நெதர்லாந்தை மொராக்கோ அணியும் வென்றன. ஐவரி கோஸ்டை நார்வே வென்றது.
மூன்றாவது நாளில் ஸ்வீடனை பிரான்ஸும், ஈகுவடாரை மெக்சிகோவும் காங்கோவை இங்கிலாந்தும் வீழ்த்தின.
நான்காவது நாளான இன்று செனகலை பெல்ஜியமும் போஸ்னியாவை அமெரிக்காவும் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.
கனடா, பிரேசில், பராகுவே, மொராக்கோ, நார்வே, பிரான்ஸ், மெக்சிகோ, இங்கிலாந்து, பெல்ஜியம், அமெரிக்கா ஆகிய 10 அணிகள் இதுவரை தேர்வாகியுள்ளன.
Summary
10/16: FIFA World Cup The Round of 16 is filling up!
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