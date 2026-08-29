ரயான் செர்கி, எர்லிங் ஹாலண்ட் தலா 2 கோல்கள்: முதலிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி!
பிரிமீயர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் அசத்தல் வெற்றி குறித்து...
ரயான் செர்கி, எர்லிங் ஹாலண்ட் கொண்டாட்டம். - படம்: ஏபி
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரிமீயர் லீக் கால்பந்துத் தொடரில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 4-1 என அபார வெற்றி பெற்று, புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
கடந்த சீசனில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி இரண்டாம் இடம் பிடித்து அசத்தியது. ஆர்செனல் அணி இதனைவிட 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பிரீமியர் லீக் கோப்பையை வென்றது.
மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியும் பேல்ஸ் அணியும் மோதிய போட்டி லண்டனின் செல்ஹர்ஸ்ட் திடலில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் 4-1 என மான்செஸ்டர் சிட்டி வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் ரயான் செர்கி 5 நிமிஷ இடைவெளியில் (54’, 59’) 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார். நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் 17, 84ஆவது நிமிஷங்களில் இரண்டு கோல்கள் அடித்து அணியினை அபார வெற்றி பெற உதவினார்.
இந்தப் போட்டியில் 72 சதவிகித நேரம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியே பந்தை தக்கவைத்திருந்தது. இலக்கை நோக்கி 9 முறை அடித்தது. மாறாக, பேலஸ் அணி ஒருமுறை மட்டுமே இலக்கை நோக்கி அடித்து ஒரு கோல் பெற்றது.
இந்த அணியில் இருந்த ரோட்ரி பார்சிலோனா அணிக்குச் சென்றதால் மிட்ஃபீல்ட் டிஃபென்சில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகியுள்ளது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக மான்செஸ்டர் சிட்டி 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் ஆர்செனல் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறது.
Summary
Manchester City overrun Palace to stay perfect in the Premier League
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