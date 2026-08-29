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ரயான் செர்கி, எர்லிங் ஹாலண்ட் தலா 2 கோல்கள்: முதலிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி!

பிரிமீயர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் அசத்தல் வெற்றி குறித்து...

Manchester City's Erling Haaland celebrates with teammate Rayan Cherki, left, after scoring the opening goal during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester City in London, Friday, Aug. 28, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)

ரயான் செர்கி, எர்லிங் ஹாலண்ட் கொண்டாட்டம். - படம்: ஏபி

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 5:29 pm IST

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரிமீயர் லீக் கால்பந்துத் தொடரில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 4-1 என அபார வெற்றி பெற்று, புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

கடந்த சீசனில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி இரண்டாம் இடம் பிடித்து அசத்தியது. ஆர்செனல் அணி இதனைவிட 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பிரீமியர் லீக் கோப்பையை வென்றது.

மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியும் பேல்ஸ் அணியும் மோதிய போட்டி லண்டனின் செல்ஹர்ஸ்ட் திடலில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் 4-1 என மான்செஸ்டர் சிட்டி வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் ரயான் செர்கி 5 நிமிஷ இடைவெளியில் (54’, 59’) 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார். நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் 17, 84ஆவது நிமிஷங்களில் இரண்டு கோல்கள் அடித்து அணியினை அபார வெற்றி பெற உதவினார்.

இந்தப் போட்டியில் 72 சதவிகித நேரம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியே பந்தை தக்கவைத்திருந்தது. இலக்கை நோக்கி 9 முறை அடித்தது. மாறாக, பேலஸ் அணி ஒருமுறை மட்டுமே இலக்கை நோக்கி அடித்து ஒரு கோல் பெற்றது.

இந்த அணியில் இருந்த ரோட்ரி பார்சிலோனா அணிக்குச் சென்றதால் மிட்ஃபீல்ட் டிஃபென்சில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகியுள்ளது.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக மான்செஸ்டர் சிட்டி 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் ஆர்செனல் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறது.

Summary

Manchester City overrun Palace to stay perfect in the Premier League

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