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உலகம்

சீனா 2வது பொருளாதார நாடாக வித்திட்ட முன்னாள் பிரதமர் ஜூ ரோங்ஜி காலமானார்!

சீனாவின் முன்னாள் பிரதமர் ஜூ ரோங்ஜி காலமானார்...

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சீன முன்னாள் பிரதமர் ஜூ ரோங்ஜி - AP

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 4:28 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீனாவின் முன்னாள் பிரதமர் ஜூ ரோங்ஜி 98 வயதில் காலமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவின் அரசுக்குச் சொந்தமான தொழில்துறைகளில் பல்வேறு முக்கிய சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்திய 98 வயதான முன்னாள் பிரதமர் ஜூ ரோங்கி புதன்கிழமை (ஆக. 12) காலை 11 மணியளவில் உடல் நலக் குறைவால் காலமானார் என சீன அரசின் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

உலகின் இரண்டாவது பொருளாதாரம் மிக்க நாடாக சீனா உருவாகுவதற்கு வித்திட்டவரான முன்னாள் பிரதமர் ஜூ, கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டில் 69 ஆம் வயதில் சீனாவின் பிரதமராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, 2003 ஆம் ஆண்டு வரை பதவியில் நீடித்த பிரதமர் ஜூ அரசில் நிலவிய குளறுபடிகள் மற்றும் ஊழல்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். மேலும், அரசின் தவறுகளுக்குத் தானே பொறுப்பேற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதன் மூலம் மக்களிடையே பிரபலமானார்.

இதன்மூலம், அவருக்கு “பாஸ்” மற்றும் “மேட்மேன் ஜூ” போன்ற புனைப்பெயர்கள் உருவாகின. மேலும், “நான் 100 சவப்பெட்டிகளைத் தயார் செய்துள்ளேன் - 99 ஊழல் மிகுந்த அதிகாரிகளுக்கும், ஒன்று எனக்காகவும்” என அவர் 1998 ஆம் ஆண்டு ஒரு உரையில் கூறியது இன்றளவும் சீனாவில் பிரபலமாக அறியப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

China's Ex-Chinese Premier Zhu Rongji has passed away at the age of 98.

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