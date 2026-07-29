1971 போர் நாயகன் வசந்த் குமார் பொன்வார் காலமானார்!

1971 இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நாயகன் பிரிகேடியர் வசந்த் குமார் பொன்வார் காலமானார்.
இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் அதிகாரியும், 1971 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரின் நாயகனாக அறியப்படும் பிரிகேடியர் வசந்த் குமார் காலமானார் என அவரது குடும்பத்தினர் இன்று (ஜூலை 29) அறிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 1971 ஆம் ஆண்டு வங்கதேச விடுதலைக்காக நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான போரில் இளம் ராணுவ வீரரான வசந்த் குமார் பொன்வார், முக்தி பாஹினி வீரர்களுடன் இணைந்து ஏராளமான எல்லையைக் கடந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றவராக அறியப்படுகிறார்.
இந்தூரைச் சேர்ந்த வசந்த் குமார் 36 ஆண்டுகள் இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றதும், மிசோரம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் காவல் துறைகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.
சத்தீஸ்கர் அரசால், கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு மாநில காவல் துறையின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட வசந்த் குமார் பொன்வார் மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புப் படையின் நடவடிக்கைகளுக்குப் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை வகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சத்தீஸ்கரில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் காட்டுப் போர்முறைப் பயிற்சிகளை அளிக்கும் பள்ளியைத் துவங்கிய வசந்த் குமார், சுமார் 18 ஆண்டுகள் அந்தப் பள்ளியின் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார்.
இவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் சத்தீஸ்கரின் காவல் துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையைச் சேர்ந்த சுமார் 37,000 வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிரிகேடியர் வசந்த் குமாரின் மறைவுக்கு சத்தீஸ்கர் முதல்வர் விஷ்ணு தியோ சாய் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Brigadier Vasant Kumar Ponwar, a hero of the 1971 India-Pakistan war, has passed away.
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