Dinamani
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரை காத்திருக்கக் கூடாதாம்! ஏன்?திருப்பதியில் வாழ்நாள் முழுவதும் விஐபி தரிசனம்! காவல்நிலையத்தில் புகார்! பின்னணி என்ன?டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!மக்களவையில் பேசத் தடுத்ததை இன்று மாலை 6 மணிக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுவேன்: ராகுல் காந்திவந்தே மாதரத்தை அவமதிப்பது குற்றம்: மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றம்!கத்திப்பாராவில் 101 அடி உயர மெட்ரோ பாலத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!மக்களவையில் தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்!சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு உத்தரவிட்டது யார்? அமித் ஷா எங்கே? பயந்துவிட்டாரா? மக்களவையில் ராகுல் கேள்வி! மாணவர்கள் போராட்டத்தை பாஜகவினர் குழந்தைகளே ஆதரிப்பார்கள்! ராகுல் காந்தி பேச்சு!மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் தடியடி சாதாரணமான ஒன்றுதான்! மாநிலங்களவையில் ஜெ.பி. நட்டா பதில்!பாமக தலைவராக மீண்டும் அன்புமணி தேர்வு! நீட் வினாத்தாள் கசிவு! விரைவு நீதிமன்றத்தில் அவகாசம் கோரிய சிபிஐ! சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!தமிழகத்துக்கு இன்றுமுதல் தினமும் 3,500 கன அடி காவிரி நீா்: கா்நாடகத்துக்கு உத்தரவுதமிழகத்தில் 3 நாள்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
/
இந்தியா

1971 போர் நாயகன் வசந்த் குமார் பொன்வார் காலமானார்!

முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி வசந்த் குமார் பொன்வார் காலமானார்...

News image

வசந்த் குமார் பொன்வார் - எக்ஸ்/ சத்தீஸ்கர் காவல் துறை

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1971 இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நாயகன் பிரிகேடியர் வசந்த் குமார் பொன்வார் காலமானார்.

இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் அதிகாரியும், 1971 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரின் நாயகனாக அறியப்படும் பிரிகேடியர் வசந்த் குமார் காலமானார் என அவரது குடும்பத்தினர் இன்று (ஜூலை 29) அறிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 1971 ஆம் ஆண்டு வங்கதேச விடுதலைக்காக நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான போரில் இளம் ராணுவ வீரரான வசந்த் குமார் பொன்வார், முக்தி பாஹினி வீரர்களுடன் இணைந்து ஏராளமான எல்லையைக் கடந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றவராக அறியப்படுகிறார்.

இந்தூரைச் சேர்ந்த வசந்த் குமார் 36 ஆண்டுகள் இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றதும், மிசோரம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் காவல் துறைகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.

சத்தீஸ்கர் அரசால், கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு மாநில காவல் துறையின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட வசந்த் குமார் பொன்வார் மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புப் படையின் நடவடிக்கைகளுக்குப் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை வகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சத்தீஸ்கரில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் காட்டுப் போர்முறைப் பயிற்சிகளை அளிக்கும் பள்ளியைத் துவங்கிய வசந்த் குமார், சுமார் 18 ஆண்டுகள் அந்தப் பள்ளியின் இயக்குநராகப் பணியாற்றினார்.

இவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் சத்தீஸ்கரின் காவல் துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையைச் சேர்ந்த சுமார் 37,000 வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிரிகேடியர் வசந்த் குமாரின் மறைவுக்கு சத்தீஸ்கர் முதல்வர் விஷ்ணு தியோ சாய் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

Brigadier Vasant Kumar Ponwar, a hero of the 1971 India-Pakistan war, has passed away.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

யுபிஎஸ்சி: பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரை!

யுபிஎஸ்சி: பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரை!

பயங்கரவாதிகளுக்கான ஆதரவை நிறுத்தாதவரை பாகிஸ்தானுடன் சிந்து நதி நீரைப் பகிர மாட்டோம்: ஐ.நா.வில் இந்தியா உறுதி

பயங்கரவாதிகளுக்கான ஆதரவை நிறுத்தாதவரை பாகிஸ்தானுடன் சிந்து நதி நீரைப் பகிர மாட்டோம்: ஐ.நா.வில் இந்தியா உறுதி

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் கடும் அத்துமீறல்கள்: சா்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் கடும் அத்துமீறல்கள்: சா்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையின்போது 11 போா் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன: டிரம்ப் மீண்டும் கருத்து

இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையின்போது 11 போா் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன: டிரம்ப் மீண்டும் கருத்து

விடியோக்கள்

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |