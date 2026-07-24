யுபிஎஸ்சி: பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரை!

பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரையிலான முக்கியமான நிகழ்வுகளை பின்வருமாறு காணலாம்.
பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் வரை
1757 - பிளாசிப் போர்
1760 - வந்தவாசி போர்
1761 - மூன்றாம் பானிபட் போர்
1764 - பக்ஸார் போர்
1767 - 1769 - முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போர்
1775 - 1782 - முதல் ஆங்கிலேய மராத்தா போர்
1780 - 1784 - இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர்
1790 - 1792 - மூன்றாவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர்
1799- நான்காவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர்
1803 - 1805 - இரண்டாவது ஆங்கிலேய மராத்தா போர்
1817 - 1819 - மூன்றாவது ஆங்கிலேய மராத்தா போர்
1845 - 1846 - முதல் ஆங்கிலேய சீக்கிய போர்
1848 - 1849 - இரண்டாவது ஆங்கிலேய சீக்கிய போர்
1857 - முதல் இந்தியப் பெரும்புரட்சி
1885 - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொடக்கம்
1905 - வங்கப் பிரிவினை
1906 - முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கம்
1907 - சூரத் பிளவு
1909 - மார்லி மிண்டோ சீர்திருத்தம்
1911 - வங்கப் பிரிவினை நீக்கம்
1914 - முதல் உலகப் போர் தொடக்கம்
1915 - மகாத்மா காந்தி இந்தியாவுக்கு வருகை
1916 - தன்னாட்சி இயக்கம்
1916 - லக்னௌ ஒப்பந்தம்
1917 - சம்பரான் சத்தியாகிரகம்
1918 - அகமதாபாத் மில் வேலைநிறுத்தம்
1918 - கேதா சத்தியாகிரகம்
1919 - மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம்
1919 - ரௌலட் சட்டம்
1919 - ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை
1920 - கிலாபாத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்
1922 - சௌரி சௌரா சம்பவம்
1927 - சைமன் கமிஷன்
1928 - நேரு அறிக்கை
1929 - ஜின்னாவின் 14 கோரிக்கைகள்
1930 - மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்திரை / சட்டமறுப்பு இயக்கம்
1930 - முதல் வட்டமேசை மாநாடு
1931 - இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு
1931 - காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம்
1932 - மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு
1932 - பூனா ஒப்பந்தம்
1935 - இந்திய அரசுச் சட்டம்,1935
1939 -45 - இரண்டாம் உலகப் போர்
1940 - ஆகஸ்ட் சலுகை
1942 - கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு
1945 - வேவல் திட்டம்
1946 - கேபினட் மிஷன்
1947 - மவுண்ட்பேட்டன் திட்டம்
1947 - இந்தியா சுதந்திரம் அடைதல்
Summary
Regarding key events from the Battle of Plassey to India's independence...
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