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யுபிஎஸ்சி

யுபிஎஸ்சி: பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரை!

பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரையிலான முக்கியமான நிகழ்வுகள் குறித்து...

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பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் வரை - படம் | செய்யறிவு

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவது வரையிலான முக்கியமான நிகழ்வுகளை பின்வருமாறு காணலாம்.

பிளாசிப் போர் முதல் இந்தியா சுதந்திரம் வரை

1757 - பிளாசிப் போர்

1760 - வந்தவாசி போர்

1761 - மூன்றாம் பானிபட் போர்

1764 - பக்ஸார் போர்

1767 - 1769 - முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போர்

1775 - 1782 - முதல் ஆங்கிலேய மராத்தா போர்

1780 - 1784 - இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர்

1790 - 1792 - மூன்றாவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர்

1799- நான்காவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர்

1803 - 1805 - இரண்டாவது ஆங்கிலேய மராத்தா போர்

1817 - 1819 - மூன்றாவது ஆங்கிலேய மராத்தா போர்

1845 - 1846 - முதல் ஆங்கிலேய சீக்கிய போர்

1848 - 1849 - இரண்டாவது ஆங்கிலேய சீக்கிய போர்

1857 - முதல் இந்தியப் பெரும்புரட்சி

1885 - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொடக்கம்

1905 - வங்கப் பிரிவினை

1906 - முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கம்

1907 - சூரத் பிளவு

1909 - மார்லி மிண்டோ சீர்திருத்தம்

1911 - வங்கப் பிரிவினை நீக்கம்

1914 - முதல் உலகப் போர் தொடக்கம்

1915 - மகாத்மா காந்தி இந்தியாவுக்கு வருகை

1916 - தன்னாட்சி இயக்கம்

1916 - லக்னௌ ஒப்பந்தம்

1917 - சம்பரான் சத்தியாகிரகம்

1918 - அகமதாபாத் மில் வேலைநிறுத்தம்

1918 - கேதா சத்தியாகிரகம்

1919 - மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம்

1919 - ரௌலட் சட்டம்

1919 - ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை

1920 - கிலாபாத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

1922 - சௌரி சௌரா சம்பவம்

1927 - சைமன் கமிஷன்

1928 - நேரு அறிக்கை

1929 - ஜின்னாவின் 14 கோரிக்கைகள்

1930 - மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்திரை / சட்டமறுப்பு இயக்கம்

1930 - முதல் வட்டமேசை மாநாடு

1931 - இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு

1931 - காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம்

1932 - மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு

1932 - பூனா ஒப்பந்தம்

1935 - இந்திய அரசுச் சட்டம்,1935

1939 -45 - இரண்டாம் உலகப் போர்

1940 - ஆகஸ்ட் சலுகை

1942 - கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு

1945 - வேவல் திட்டம்

1946 - கேபினட் மிஷன்

1947 - மவுண்ட்பேட்டன் திட்டம்

1947 - இந்தியா சுதந்திரம் அடைதல்

Summary

Regarding key events from the Battle of Plassey to India's independence...

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