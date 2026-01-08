சபலென்கா, ரைபகினா முன்னேற்றம்
பிரிஸ்பேன் சா்வதேச டென்னிஸ் போட்டியில் காலிறுதிக்கு நடப்பு சாம்பியன் சபலென்கா, எலெனா ரைபகினா ஆகியோா் முன்னேறினா்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் பந்தயமான ஆஸி. ஓபனுக்கு தயாராகும் வகையில் பிரிஸ்பேன் சா்வதேச போட்டி நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை பெலாரஸின் சபலென்கா 6-3, 6-3 என்ற நோ்செட்களில் சொரனா கிறிஸ்டியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
அமெரிக்காவின் மடிஸன் கீய்ஸ் 3 மணிநேரம் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் 6-7, 7-6, 7-6 என ரஷியாவின் டயனா ஷனைடரை வீழ்த்தினாா்.
உலகின் நம்பா் 3 வீராங்கனை அமென்டா அனிஸிமோவா 3-6, 4-6 என்ற நோ்செட்களில் உக்ரைனின் மாா்தா கோஸ்டியுக்கிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வியடைந்தாா்.
முன்னாள் விம்பிள்டன் சாம்பியன் கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபகினா 6-2, 6-3 என ஸ்பெயினின் பாவ்லோ படோஸாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
உக்ரைனின் டயனா யஸ்டொ்மிகாவை 6-2, 6-3 என வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா் 4 -ஆம் நிலை வீராங்கனை ஜெஸிக்கா பெகுலா.
ஆடவா் பிரிவில் பெல்ஜிய வீரா் ரபேல் காலிங்டன் 7-6, 6-3 என கிரிகோா் டிமிட்ரோவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினாா்.