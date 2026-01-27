இளம் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய சபலென்கா!

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியில், அரினா சபலென்கா (27 வயது) காலிறுதியில் வென்றார்.
அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள சபலென்கா உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதுகிறார்.
18 வயதான அமெரிக்க வீராங்கனை இவா ஜோவிக் உடன் அரினா சபலென்கா மோதினார்.
இந்தப் போட்டியில் 6-3, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் சபலென்கா அபார வெற்றி பெற்றார்.
முதல்முறையாக காலிறுதிக்கு முன்னேறிய, பெரிதும் எதிர்பார்த்த இளம் வீராங்கனை 3 கேமில் மட்டுமே வென்றார்.
மெல்பர்னில் 38 டிகிரி வெப்பத்தில் நடைபெற்ற ஒரு மணி நேரம் 29 நிமிஷங்களில் இந்தப் போட்டி முடிவுக்கு வந்தது.
முதல் வீராங்கனையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய சபலென்கா உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதுகிறார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.