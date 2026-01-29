கிரிக்கெட்

யு19 உலகக் கோப்பை: முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ஆஸி.!

முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ஆஸ்திரேலியா குறித்து...
After the victory, the U19 Australian players...
வெற்றிக்குப் பிறகு யு19 ஆஸி. வீரர்கள்... படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

யு19 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய அணி சூப்பர் சிக்ஸின் தனது நான்காவது ஆட்டத்தில் 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதன் மூலம், அரையிறுதிக்கு முதல் அணியாக முன்னேறியுள்ளது.

இந்தத் தொடரில் ஆஸி. தான் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று, ஒரு போட்டியிலும் தோல்வியுறாமல் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.

யு19 உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் நமீபியா, ஜிம்பாப்வே நாட்டில் நடைபெற்று வருகின்றன.

தற்போது, இரண்டாம் கட்டமாக சூப்பர் சிக்ஸ் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குரூப் 1, 2 பிரிவில் தலா 6 அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், குரூப் 1 (ஏ,டி) பிரிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 புள்ளிகளுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் 2 அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தேர்வாகவிருக்கின்றன. இந்திய அணி குரூப் 2 (பி,சி) பிரிவில் முதலிடம் வகிக்கிறது.

இன்னும் ஒரு வெற்றியைப் பெற்றால் இந்திய அணியும் அரையிறுதிக்குத் தேர்வாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

After the victory, the U19 Australian players...
சாம்பியன்ஸ் லீக்: அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வான, வெளியேறிய அணிகளின் விவரங்கள்!
Summary

U19 World Cup: By winning their fourth Super Six match, the Australian team has become the first team to advance to the semi-finals.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Australia
U19 World Cup
Semi finals
winning streak

Related Stories

No stories found.