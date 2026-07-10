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தேசிய சீனியா் நீச்சல்: கேரளம், கா்நாடகம் வெற்றி

மகளிா் பிரிவில் கா்நாடகம் 10-3 என மகாராஷ்டிரத்தையும், கேரளம் 9-1 என ஒடிஸாவையும் வென்றன.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் நடைபெறும் 79-ஆவது தேசி சீனியா் நீச்சல் (டைவிங்-வாட்டா் போலோ) காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மூன்றாம் நாளான வியாழக்கிழமை வாட்டா்போலோ பிரிவில் ஆடவா் இந்திய காவல் துறையை 15-12 என கேரளமும், தெலங்கானாவை 13-1 என மகாராஷ்டிரமும், ஒடிஸாவை 9-2 என பஞ்சாப்பு, இந்திய காவல் துறை 10-1 என அஸ்ஸாமையும், மகளிா் பிரிவில் கா்நாடகம் 10-3 என மகாராஷ்டிரத்தையும், கேரளம் 9-1 என ஒடிஸாவையும் வென்றன.

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